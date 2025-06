Uno por uno: los 35 senadores que renunciaron al aumento de dietas de $9,5 millones

Tras el último ajuste salarial del Congreso, solo 35 de los 72 senadores decidieron renunciar al aumento que eleva sus dietas a $9,5 millones en bruto. La Agencia Noticias Argentinas accedió a la lista completa. El kirchnerismo no firmó ninguna renuncia.

Por María Cruz*

Más de la mitad del Senado mantendrá el aumento: solo 35 legisladores renunciaron a la suba de $500 mil

El nuevo aumento de dietas para senadores —que elevó el monto de $9 millones a $9,5 millones en bruto— generó una ola de reacciones en el Congreso. Este viernes 13 de junio venció el plazo para renunciar formalmente al incremento, y apenas 35 de los 72 miembros de la Cámara Alta lo hicieron. La mayoría pertenece al oficialismo y a los bloques “dialoguistas”. El kirchnerismo no presentó ninguna renuncia.

La Agencia Noticias Argentinas accedió a la lista completa de quienes decidieron no percibir el incremento, habilitado tras la última paritaria del personal legislativo, a la cual están atados los sueldos de diputados y senadores.

Lista completa de los 35 senadores que renunciaron al aumento

Entre los que se opusieron al aumento figuran: Maximiliano Abad (UCR), Bartolomé Abdala (LLA), Carmen Álvarez Rivero (PRO), Carlos Arce (Frente de la Concordia), Ivanna Arrascaeta (LLA), Ezequiel Atauche (LLA), Vilma Bedia (LLA), Pablo Blanco (UCR), José María Carambia (Por Santa Cruz), Andrea Cristina (PRO), Alfredo De Angeli (PRO), Carlos Espínola (Las Provincias Unidas), Flavio Fama (UCR), Eduardo Galaretto (UCR), Martín Goerling (PRO), Victoria Huala (PRO), Luis Juez (PRO), Mariana Juri (UCR), Daniel Kroneberger (UCR), Carolina Losada (UCR), Martín Lousteau (UCR), Stella Maris Olalla (UCR), Bruno Olivera Lucero (LLA), Juan Carlos Pagotto (LLA), Sonia Rojas Decut (Frente de la Concordia), Juan Carlos Romero (Las Provincias Unidas), Mónica Silva (Por Río Negro), Rodolfo Suárez (UCR), Guadalupe Tagliaferri (PRO), Edith Terenzi (Las Provincias Unidas), Mercedes Valenzuela (UCR), Alejandra Vigo (Las Provincias Unidas), Eduardo Vischi (UCR), Víctor Zimmermann (UCR) y Beatriz Ávila (PRO).

¿Quiénes no firmaron?

Los senadores Lucila Crexell (Las Provincias Unidas), Natalia Gadano (Por Santa Cruz) y Francisco Paoltroni (Formosa) fueron los únicos “dialoguistas” que no presentaron nota. Por su parte, desde el interbloque peronista (mayoría con 34 bancas) no hubo definiciones claras: las consultas realizadas por NA recibieron respuestas evasivas o silencios, en un contexto marcado por la situación judicial de Cristina Kirchner, condenada a seis años de prisión.

El origen del conflicto

La vicepresidenta Victoria Villarruel habilitó la renuncia voluntaria al aumento mediante un decreto firmado la semana pasada, luego de quedar nuevamente en el centro de la polémica. La iniciativa buscó dar una salida política tras las críticas por el incremento automático que se aplicó en mayo, cuando las dietas pasaron de $4,5 millones a $9 millones.

Ese aumento había sido votado en 2024 a mano alzada, sin debate, y contenía una cláusula que vinculaba las dietas a las paritarias del personal legislativo. El último acuerdo paritario, cerrado días atrás, llevó el número a $9,5 millones, generando fuertes cuestionamientos desde distintos sectores sociales y políticos.