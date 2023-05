Thelma Fardin habló tras el fallo que absolvió a Juan Darthés en Brasil

Por Ale Pombo

Acompañada por el Colectivo Actrices Argentinas, la actriz brindó una conferencia de prensa en Amnistía Internacional.Durante este sábado se conoció la noticia de que Juan Darthés fue declarado absuelto por falta de pruebas por la Justicia brasilera en la causa por abuso sexual iniciada por Thelma Fardin, por un hecho que supuestamente habría ocurrido cuando la actriz participó de la tira Patito Feo y había ido de gira junto a él a Nicaragua.

La causa se presentó hace cuatro años y terminó en los tribunales de San Pablo, adonde se radicó el acusado. Fernando Burlando, su abogado, obtuvo la noticia este mediodía a Crónica HD. “A esta persona se la condenó, se la desterró.

Fue sometido a una investigación no solamente de un país, como Nicaragua donde el estado de derecho no existe, sino también en la Argentina y en Brasil. Nadie puede decir hoy que Darthés no fue investigado realmente a fondo”, comenzó diciendo el letrado. Y continuó: “El resultado de toda esa investigación es, obviamente, muy reconfortante para la familia de Juan.

Estaban corriendo noticias en las plataformas digitales respecto de que se había anulado el juicio y eso es mentira. Eso sí es una fake news. Lo que no es una fake news es su absolución, después de un proceso muy largo donde se lo detractó y se lo maltrató por demás en un hecho muy sensible. Porque cuando se habla de situaciones de esta calidad y este tenor, son sensibles a toda la sociedad”.

En tanto, Thelma Fardin rompió el silencio en una conferencia de prensa en Amnistía Internacional, acompañada de sus colegas y compañeras, el colectivo Actrices Argentinas. Apenas se conoció el fallo de la Justicia brasilera, la agrupación se expresó a través de sus redes sociales. “Absuelto no significa inocente”, escribió la cuenta oficial de la agrupación, y agregó: “Seguimos junto a Thelma Fardin”, escribieron antes de convocar a la prensa para la tarde del sábado.Luego de la presentación de Amnistía, tomó la palabra Carla Junqueira, una de las abogadas de Thelma: “No hay la palabra inocencia, con la reforma del Código Penal de 2009, dejó de pedir el acceso carnal, hoy en día cualquier acto sexual con acceso carnal o no sin el consentimiento de la víctima caracteriza la violación.

En el analisis de la primera prueba, el juez entendió que el hecho había sido sin consentimiento de la víctima que tenía 16 años en ese entonces y también entendió que no demostró el acceso carnal. Y como el juez debió juzgar por un tecnicismo anterior de la Ley, lo pensó absuelto pero no inocente.

No hay sensación de derrota, porque esta decisión que es conservadora no está en línea con jurisprudencia. Vamos a apelar. En resumen esta es una etapa de un proceso que sigue y no está ni de lejos terminado”.Luego, habló el otro representante legal de la actriz, Martín Arias Duval: “En Argentina desde el año 1999 el abuso sexual por una vía distinta al acceso carnal que constituye violación.

En Argentina y posteriormente en la ley brasileña se desearon abuso sexual y violación la introducción de cualquier objeto en el cuerpo de la víctima o cualquier otra parte del cuerpo del denunciado. El relato de Thelma está corroborado por el resto de la prueba y hay un detalle que la víctima como mecanismo psicológico de defensa muchas veces no recuerda parte del suceso.

Recién en el año 2018 Thelma recordó o se animó a contar, porque tampoco podemos exigirles a las víctimas que denuncian de inmediato. Y se animó a contar este detalle del acceso carnal, y fue la primera vez que se habla de acceso carnal abiertamente, antes los testigos no hablaron de esto porque ella no lo había contado. El Juez divide el testimonio de la víctima: ‘yo le creo a la víctima pero no le puedo creer que hubo acceso carnal porque no está corroborado’.

Esto puede estar relacionado con algunas particularidades del juicio en Brasil”, dijo el abogado. Finalmente, fue el turno de Fardin, que agradeció a los presentes antes de brindar su testimonio. “En clave técnica hablaron mis abogados yo quiero hablar en clave social. Creo que el cambio que hicimos y del cual mi caso solamente es un emergente es una batalla que ganamos y es un espacio que conquistamos.

Por supuesto que la Justicia va a ser el último bastión de una Justicia violenta y patriarcal”, analizó la actriz. “Le quiero pedir a todas las personas que se atrevieron a romper el silencio que esto no es un adoctrinamiento. En Brasil era muy difícil que consiguiera una condena en primera instancia, que esto no fuera un mensaje para volver a silenciarnos. Nos dicen que vayamos a la Justicia, gran parte del abuso sexual está probado que me practicó sexo oral está probado, que hubo penetración con sus dedos, pero como ocurrió en el 2009 está prescripto.

Si hubiera ocurrido en el 2010 no estaría prescripto. ¿Qué le están pidiendo a las infancias? ¿Que se filmen cuando son abusadas? Mi verdad es la verdad y eso no cambia por lo que diga este fallo”, dijo. “El Juez no levantó el sigilo, cosa que también es violenta.

Lo que a mí me dio fuerza para seguir hasta acá es esa enorme cadena, para jugar un juego perverso que propone la Justicia en una cancha absolutamente inclinada donde las víctimas somos el último orejón del tarro. Brasil no tiene perspectiva de género. No nos vamos a callar, por favor les pido que no se callen, no nos callemos”, prosiguió. “Yo sé que es difícil la lucha.

Como no pude decir que mentía, tuvo que decir que no alcanzaba Nunca alcanza. Lo que no alcanza es lo que dice la Justicia para estar a la altura de lo que le está pidiendo la sociedad. Antes de quebrarme quiero agradecerle a mis abogados de Nicaragua, a mi mamá, a mis amigos, a Martín, a Carla, a Amnistía, a cada persona que me cruzo en la calle y me abraza. Por supuesto que estoy cansada pero no me van a quebrar.

Y esto no termina acá”, cerró Fardin, antes de recibir los aplausos de los presentes y dar inicio a la ronda de preguntas.“Para mí, todo el proceso fue violento, desde Nicaragua, Entonces no dejo de sorprenderme con las violencias del sistema judicial de todos los países”, dijo Fardin ante la consulta por sus primeras reacciones al conocer el fallo. “Nos queda seguir organizándonos y frente a esta embestida tan fuerte es estar juntas, volver a tomar las calles y tener fuerza”, agregó.

Respecto a la situación de Darthés, los abogados destacan que el actor no tiene prohibido entrar a la Argentina. “Legalmente puede ingresar”, aseguraron. En este sentido, Fardin contó que haría si se lo cruzara: “Es un escenario que no me imagino, pero tengo en claaro que en ese momento se juegan cosas que tienen que ver con el trauma.

Pero sí lo que tengo en claro es que a él oa cualquier persona que me cruce lo puedo mirar a los ojos con la certeza de que hice lo correcto y digo la verdad. Yo puedo andar con la frente en alto, él no”, afirmó. Durante la conferencia, la periodista Luciana Peker se refirió al hostigamiento mediático y social. “Hoy corre riesgo la posibilidad de denunciar abuso sexual en Argentina. Porque quienes denuncian pueden ser reutilizados porque no son escuchados y la Justicia los considera prescriptos.

Esto, en Argentina, con la causa de Thelma Fardin, genera un hostigamiento hacia los periodistas, especialmente hacia mí, que cubrí desde el primer momento este caso. Hay maniobras organizadas desde el 2018 para amedrentarnos. Un hostigamiento hacia las que hablamos y contamos sobre abuso sexual”, expresó. “Lo que saben es que cambiamos la historia y lo que quieren es que paguen las que cambiamos la historia, Hoy lo que está en riesgo es la posibilidad de contar ‘fui abusada’”, añadió. Luego, Thelma fue consultada por los dichos de Burlando: “Lo acabo de escuchar por vos. ¿Cuándo dijo algo serio?”, se preguntó. “Estoy acostumbrada a escuchar esas cosas, nunca fue serio, y de nuestro lado siempre trabajamos una línea discursiva en relación a lo que estaba sucediendo en la causa.

Sus técnicas, sus tácticas comunicacionales van siempre en esa línea. Está claro para los que lean el fallo que no tiene sentido lo que está diciendo, y en esta investigación lo que queda claro es que abusó de mí, solo que no pude probar que introdujo mi pene en mi cuerpo”, expresó.