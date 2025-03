TenisEmocional | «It’s okay not to be okay»: Federico Gómez abre su alma y revela su lucha interna

Por Maria Cruz*

«Convivir con pensamientos suicidas»: La devastadora confesión de Federico «El Gordo» Gómez

El tenista argentino Federico Gómez, conocido como «El Gordo», publicó una carta sentida en sus redes sociales en la que revela la cruda realidad que vivió durante el 2024. En su desgarradora confesión, el deportista afirmó:

“Convivir con pensamientos de dejar el tenis por completo, de realmente cuestionarme si todo esto realmente vale la pena y hasta incluso en reiteradas ocasiones pensamientos suicidas de no querer vivir más y dejar este mundo.”

Gómez describió al tenis como “el deporte que me lo ha dado todo y a la vez me ha quitado tantas otras cosas”, reflejando la dualidad de una carrera exitosa en la que ganó tres títulos Challenger, pero que a nivel personal se convirtió en un periodo de profunda angustia. «Siento haber tocado fondo…», confesó, añadiendo que escribir estas palabras fue una de las decisiones más difíciles que tuvo que tomar, pero necesaria para liberar el peso que lo consume día a día.

El tenista, oriundo de Merlo y actualmente ubicado en el puesto 135 del ranking ATP, enfatizó que su objetivo al compartir su historia no es buscar fama, sino dar a conocer que las luchas internas son parte de la realidad de muchas personas, y que es válido admitir que «it’s okay not to be okay». Agradeció a las personas que lo rodean por intentar sacar lo mejor de él en momentos tan duros y afirmó que continuará trabajando para recuperar esa energía natural que lo caracterizaba y volver a sentirse en paz haciendo lo que ama: jugar al tenis.

Resumen en 3 líneas:

Federico «El Gordo» Gómez confesó en redes sociales que convivió con pensamientos suicidas durante el 2024, a pesar de haber disfrutado de su mejor año profesional.

El tenista describió cómo el tenis le ha dado tanto como le ha quitado, expresando el dolor de haber tocado fondo.

Su emotiva confesión busca mostrar que todos enfrentamos luchas internas, invitando a la empatía y al cuidado emocional.

