Se postula para la intendencia de la ciudad capital Lito Lucero

Por Gabriel Rodriguez

Lo hará por el sublema Elijo Creer, del lema Unión por San Luis. Además, llevará dos listas de concejales.

El artista folclórico Lito Lucero será otro de los candidatos a intendente de la ciudad por el lema oficialista Unión por San Luis. Lucero, quien está a cargo del Centro Comunitario Pueblo Nuevo, irá por el sublema Elijo Creer, que apoya la candidatura de Jorge “Gato” Fernández a la Gobernación. Y él, a su vez, tendrá dos listas de concejales: la correspondiente a Elijo Creer y otra llamada Por un Pueblo Nuevo.

“Si bien soy militante y durante mucho tiempo, y gracias a Dios, sigo invicto en las elecciones trabajando para otros, me dijeron que existía la posibilidad de que fuera yo el candidato”, explicó sobre su candidatura.

“Y creo que teníamos que aprovechar ahora porque no estamos elegidos a dedo, me lo pidieron ellos (del partido), amigos, y me pueden dar una mano en esto porque no tengo solamente una parte política, sino también artística y hasta en el taller mecánico”, agregó.

Lucero remarcó que de llegar al edificio de San Martín y Belgrano, trabajará en mejorar la provisión de agua, el tránsito y las inundaciones por lluvias.

“Yo creo que hemos avanzado mucho en lo que es la tecnología. Pero antes podíamos abrir la canilla, tomar un vaso de agua y hoy no lo podemos hacer, porque no es realmente potable. Una de las prioridades sería eso: primero, que nos llegue el agua y segundo, que sea adecuada, para que no nos haga mal”, apuntó.

“Últimamente se inunda en el casco céntrico. ¿Por qué no hacemos un pequeño afluente, para tener una reserva de agua y poder aprovechar nosotros para riego?”, dijo sobre otra de sus prioridades de gestión.

Lucero está al frente del Centro Comunitario Pueblo Nuevo desde 2017, cuando se recuperó el espacio para los vecinos. Actualmente, se brindan múltiples talleres a la comunidad y se firmó un reciente convenio con la Municipalidad para instalar un Centro de Atención al Vecino allí.

“La mayoría de los candidatos a concejal de Por un Pueblo Nuevo son de esa zona y es un lugar que, si llegara a la Intendencia, me gustaría implementar el centro en varias partes de la ciudad porque es de contención y atención. Desde 2017, y a pesar de los dos años de pandemia, han pasado más de 5.400 alumnos”, aseguró el coordinador del espacio.

El sublema Elijo Creer apoyará la candidatura del “Gato” Fernández a la Gobernación. “Las personas que vienen del interior conocen otra faceta de lo que es San Luis. Es muy importante y también sería histórico, porque sería el primer intendente en ser gobernador”, dijo sobre el oriundo de Tilisarao.

“Soy una persona que viene de una familia muy tradicionalista no solo por lo folclórico, por mi abuelo, mi tío Juanón, por mi papá, sino por los valores que nosotros manejamos también como familia”, comentó cuando fue consultado sobre cómo se definiría a sí mismo.

“Soy un defensor permanente de la cultura y de la cultura del trabajo, de armar cooperativismo en San Luis. Y de la educación. También creo que antes, nosotros decíamos que la escuela era la segunda casa y yo creo que para que esto vuelva a suceder, la casa tiene que ser la primera escuela y voy por eso, por una revalorización de la familia”, concluyó.