Por Gabriel Rodríguez

Una nueva marcha se realizará esta tarde para reclamar por la aparición con vida de Guadalupe Lucero, de quien no se sabe nada desde hace 15 meses.

«Otro 14 más a este dolor constante de no saber de vos hija.

Hoy marchamos por tu ausencia, para pedir JUSTICIA, y para que tu búsqueda no quede en el olvido #HASTAENCONTRARTE», escribió Yamil Cialone en las redes sociales.

En tanto, Silvia Domínguez, una de las abuelas de la menor, también se expresó en las redes: «15 meses mi negrita, sin nada sin respuestas. Te extraño tanto amor de la lela. Este dolor nos consume día a día Lupe, no logro entender porqué mi negra. Solo se que nos haces mucha falta. Vamos a seguir buscándote hasta que regreses a los brazos de tu madre». .

La marcha que comenzará alrededor de las 17 está organizada por familiares y amigos de la niña y partirá desde la esquina de San Martín e Illia en la capital provincial.

«Sabemos que se sigue investigando, pero no alcanza, es mucho tiempo sin nuestra niña. Tiene que activarse de otra manera su búsqueda: nos parece tan poco una marcha, una hora de nuestra vida para marchar y que la nena no esté», señaló Gladys Miranda, integrante la organización «Madres y Abuelas por Guadalupe» en la convocatoria difundida en las redes.

Y agregó: «Sé que a todo San Luis les duele Guadalupe, aunque unos marchen y otros no. Sentimos que el gobernador no mira a su pueblo, no sigamos callados».

Guadalupe Lucero está desaparecida desde el 14 de junio de 2021, cuando fue vista por última vez a las 19:30, en el momento en el que jugaba en la puerta de la casa de un familiar en el barrio 544 Viviendas, en el sur de la ciudad de San Luis, junto a sus primos y primas.