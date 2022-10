Por Gabriel Rodriguez

El extitular de la cartera sanitaria nacional durante la gestión macrista proyectó plataformas de acción.

El extitular del Ministerio de Salud de la Nación (degradado a secretaría en la gestión de Mauricio Macri), Adolfo Rubinstein, arribó este viernes a la provincia para desarrollar una agenda de exposiciones que buscan proyectar reformas en el sector sanitario y acciones para la plataforma política de Juntos por el Cambio. Acompañado por el actual presidente de la Unión Cívica Radical, Jorge Lucero, los dirigentes Walter Ceballos y Claudia Rocha, entre otros referentes, brindó una conferencia de prensa.

“Tengo el honor de coordinar la Comisión de Salud (de Juntos por el Cambio). Trabajamos desde hace tiempo en lo que será la plataforma para prepararnos para gobernar el año próximo. Abordamos ejes programáticos donde se necesita un proceso claro de reforma. Uno de ellos es la articulación e integración de los sistemas de salud, donde la pandemia hizo escalar esta cuestión en materia política y social, más allá de la resiliencia que mostró nuestro sistema. Pero claramente es un hecho que iluminó problemas del sector público, la relación con las provincias, la reforma de las obras sociales, las reformas necesarias en el PAMI, la situación de los privados”, apuntó.

Remarcó la necesidad de definir qué se hará con las políticas de precios de medicamentos, cómo se solucionará el problema de los recursos humanos en el sector y cómo se sostendrá y ampliará la gestión de la salud en relación a la expansión de la cobertura universal, para que los servicios lleguen a todos sin penurias financieras. Todo anclado, según aseguró, en una mirada federal.

“Hay que repensar la relación de Nación con las provincias, cuál es el rol del Ministerio de Salud, que debe actuar como rectoría para ayudar a la planificación y ejecución de los grandes problemas nacionales, obviamente con el respeto del mandato constitucional que le da a las jurisdicciones autonomía. Tenemos que tener algún tipo de interfaz que permita generar políticas nacionales efectivas y la cobertura universal es una”, explicó.

También referenció que se debe analizar cómo integrar mejor al sistema de seguridad social a PAMI. El desafío es generar un foco de protección de cara a una institución que debe proteger a los jubilados, que conforman el grupo de mayor riesgo.

No dejó de mencionar las complicaciones actuales de las prepagas. Pronunció que el meollo es la inflación. En este sentido advirtió que el sector privado también atraviesa un escenario complejo.

Además, Rubinstein compartió ayer una charla debate en la Universidad de Villa Mercedes con una clase pública sobre la cobertura universal. Hoy mantendrá un encuentro con la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud.

Gestión de la pandemia

Rubinstein está disconforme con la administración de la lucha contra el coronavirus en el orden nacional. Si bien se mostró respetuoso por los profesionales que estuvieron en el frente de batalla, y reconoció que hubo limitaciones a instancias de una situación absolutamente desconocida, manifestó su rechazo.

“No estoy satisfecho. Hubo grandes problemas: la minimización de la pandemia al principio, que no fue trivial porque impidió que nos preparáramos mejor. Luego la soberbia, la arrogancia y esta cosa autoritaria de no solamente no tomar las medidas para mitigar la expansión del virus, sino de aplicar una cuarentena eterna que no tuvo ningún resultado, que no evitó la tragedia sanitaria y que básicamente lo que hizo fue promover el colapso económico y social, además de los grandes problemas emocionales”, aseveró.

“Ahora empezaremos a sufrir las enormes consecuencias sanitarias de la desatención de problemas atribuibles a enfermedades crónicas. Un último punto son las vacunas, que estuvieron extremadamente ideologizadas”, subrayó.