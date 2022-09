Por Gabriel Rodriguez

El techo de una tribuna del estadio Colo Colo de Chile colapsó hoy mientras miles de hinchas realizaban un banderazo previo al clásico con la Universidad Católica.

Lo que debió ser una fiesta con el tradicional «arengazo» en el Estadio Monumental, se convirtió en puro caos cuando un grupo de fanáticos del conjunto albo se accidentó al subir al techo de la galería del sector Cordillera y tuvieron que ser socorridos de inmediato.

El colapso se produjo cuando varios simpatizantes se subieron a la estructura metálica que sostenía un cartel publicidad e inmediatamente debieron asistir los Bomberos y personal de salud, que continúan con trabajos en el lugar en el rescate y atención de los heridos.

Las primeras informaciones que llegaron desde Chile, aseguran que había ocho heridos y dos fracturados, mientras que afortunadamente no se registraban víctimas fatales.

«Cuando subimos se comentó que había pasado algo. Si pasó algo, espero que estén bien. Segundo, lo dicho reiteradas veces, lo dijeron varios jugadores de otros clubes, insistir en que la gente se comporte. Que el domingo la gente venga a alentar, que disfruten de esto», comentó el futbolista de Uruguay Maximiliano Falcón.

En el mismo sentido agregó: «En lo personal me enoja un poco estar insistiendo que la gente no haga eso, que se porte bien, a veces es un poco cansador ya cuando no lo hacen. Es por ellos y por nosotros, que necesitamos que estén todos los partidos. Espero que no ocurra más».

Con la llegada de las ambulancias para atender a las personas heridas y el caos desatado en este recinto deportivo, quedó suspendida la actividad que había agrupado a alrededor de 15.000 hinchas del «Cacique» en la previa del clásico.

Además, ante el suceso, el encuentro que debía disputarse el próximo domingo 2 de octubre entre los Albos y cruzados corre riesgo de suspenderse.