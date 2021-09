Por Alejo Pombo

Alejandro Vigilante, sobreviviente del atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York, recordó hoy el horror que le tocó experimentar aquel 11 des septiembre de 2001, cuando se vio a poca distancia del epicentro de la tragedia.

Vigilante consignó que estaba en aquella ciudad de los Estados Unidos por razones laborales y definió como «un milagro» el hecho de haber sobrevivido.

«Estábamos en el subte con un amigo cuando escuchamos que se había producido el atentado», recordó este viernes por la mañana en diálogo con Eduardo Feinmann en el programa «Alguien tiene que decirlo» que se emite por Radio Rivadavia.

El sobreviviente añadió: «En el trayecto íbamos escuchando a la gente que entraba y decía que se habían estrellado aviones.

Primero se decía que era una avioneta. Después, que era peor «Cuando salimos del subte era un panorama dantesco, veíamos gente que parecía haber salido como de abajo de la tierra. Lo primero que uno hacía cuando salía del subte era mirar al cielo y ver las torres. Una no estaba», recordó.

El pintor argentino que dialogó con Feinmann este viernes, confesó que cuando vio semejante postal, entró en un estado de pánico total.

El sobreviviente acotó que cuando cayó la segunda torre, se les venía todo encima y que encontraron un auto para mantenerse a resguardo: «Pero no sabíamos si estábamos tapados bajo diez metros de tierra».

«Entramos a aquel auto como en un scrum. No sabíamos habíamos estado 10 o 20 minutos», recordó de lo que vivió en Manhattan.

Vigilante también reveló que su amigo, Hernán Casanova, quien era dueño de una empresa de telecomunicaciones, encontró algo en la guantera.

«Para mí era una biblia pero él me dijo que era un Corán. Y no nos quedaron dudas de que ese era un autos de musulmanes porque también tenía como una insignia relacionada con esa religión», indicó.

Tras recordar que respiraban polvo puro, citó otra instancia trágica de aquel momento: «Hernán vio gente tirarse de las torres. Se escuchaba el ruido cuando golpeaban contra el piso».

Por otra parte, la médica argentina Alejandra Ciappa contó al mismo programa de radio que llegó a la «zona cero» el día siguiente del atentado, con el objetivo de buscar sobrevivientes entre los escombros.

«Nos mandaron a las 6 o 7 de la mañana y era todo un caos», detalló. Y agregó que el aire que se respiraba era «totalmente denso».

Por último, Ciappa reveló que no pudo hallar sobrevivientes: «El hecho de no poder rescatar vidas entre los escombros era lo que más me torturaba».

El atentado contra las Torres Gemelas fue reivindicado por Al Qaeda de Osama Ben Laden y despertó furia en los Estados Unidos, que atacó y ocupó Afganistán.

El terrorista se refugiaba en las montañas de Tora Bora y pasaba alternativamente desde aquella nación a Pakistán, que finalmente dio datos para entregarlo, que le costaron la vida.