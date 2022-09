Por Gabriel Rodriguez

El actor Raúl Rizzo se consideró que el atentado contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner, «es el resultante de tanto discurso mentiroso, de odio, que mucho se parece a cuando desaparecían gente en la Argentina».

«Este es el resultado de todo lo que se viene haciendo hace mucho tiempo en la República Argentina desde los medios de comunicación, desde la justicia, desde la oposición», comentó el artista en diálogo con NA.

Y siguió: «Remontémonos a algo cercano que fue la pandemia cuando se rechazaba cualquier medida que tomaba el Gobierno a favor de la población. Quemaban barbijos, se negaban a usarlos, después se pusieron contra la vacuna, hacían marchas y últimamente gente que salió y colgó bultos en la reja de la Casa de Gobierno, con la cara de los funcionarios, por supuesto Cristina».

Además, el actor se refirió al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti:»Todo eso sumado a las medidas que tomó la Justicia y por ejemplo el presidente de la Suprema Corte diciendo que no es verdad que esto es una aspiración populista que detrás de cada necesidad hay un derecho. Esa memorable frase de Evita que ella llevó a cabo a la realidad otorgando derechos innumerables. Que el presidente de la Corte de Justicia hable de eso es putrefacto».

Al retomar el atentado contra la vicepresidenta y referirse al detenido, Rizzo sostuvo: «Y tanto va el cántaro a la fuente…, no olvidemos que hay mentes propicias para llevar a cabo episodios siniestros y bueno, esto es lo que pudo haber ocurrido. Yo no sé si es porque Dios lo impidió o porque este tipo no tomó los recaudos suficientes para que el arma se dispare».

Y concluyó: «Esto es el resultante de tanto discurso mentiroso, de odio, de buscar exterminar, que mucho se aparece o es una equivalencia de cuando desaparecían gente en la Argentina. Son los mismos, son las mismas personas, los que adhieren ideológicamente y los que ejecutan esas ideas. La parte civil de esa famosa dictadura cívico militar, es la parte civil, oposición, la Justicia, los medios de comunicación».