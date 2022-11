Qatar 2022: Cuales son las lesiones de Nicolas Gonzalez y Joaquin Correa

Por Gabriel Rodriguez

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) compartió el parte médico oficial de las lesiones de los delanteros Nicolás González y Joaquín Correa, quienes fueron desafectados de la Selección Argentina para jugar el Mundial Qatar 2022 y en su lugar fueron convocados Ángel Correa y Thiago Almada. .

De acuerdo a lo que informó el cuerpo médico, González sufrió un problema muscular en el bíceps femoral izquierdo. A su vez, Correa padece una tendinitis aquiliana en su pierna izquierda.

La noticia se dio a conocer luego que la Albiceleste realizara su primer entrenamiento en Doha, a días del debut mundialista.

El estado físico de González preocupaba al cuerpo médico de la Selección, ya que no venía sumando minutos con Fiorentina. .

El 23 de octubre, en la undécima fecha de la Serie A italiana, el futbolista argentino se retiró a los siete minutos del partido contra Inter.

No obstante, al día siguiente emitieron el siguiente comunicado que no hablaba de una lesión de gravedad, aunque luego no volvió a disputar ningún encuentro.

«Nico González, fue sometido a pruebas diagnósticas que excluyeron lesiones músculo-tendinosas tras los exámenes realizados y será reevaluado en los próximos días», revelaron desde el club italiano.

Así, el atacante sufrió una recaída de su molestia en las últimas horas y quedó desafectado.

En tanto, Correa jugó algunos minutos del partido amistoso contra Emiratos Árabes Unidos del miércoles y hasta fue el autor del quinto gol.

Sobre el final del encuentro comenzó a sentir «dolores por una tendinitis», algo que bastó para que Scaloni, que reconoció que solo iba a tener en cuenta a futbolistas al 100%, decidiera reemplazarlo de la nómina oficial.