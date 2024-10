Problemas en el Banco Nación: no se acreditaron pagos a beneficiarios sociales

El Banco Nación retuvo pagos a beneficiarios del Gobierno provincial por detectar movimientos en las cuentas que no coinciden con el objetivo social de las mismas. Los afectados deberán consultar personalmente en las sucursales del banco para resolver el inconveniente.

Por Alejo Pombo

El Banco Nación informó que no acreditó los pagos correspondientes a algunos beneficiarios del Gobierno provincial debido a la detección de movimientos inusuales en las cuentas.

Según explicaron desde la entidad bancaria, algunas de estas cuentas mostraron transferencias o depósitos que no se ajustan al objetivo original de los beneficios sociales, lo que motivó la retención de los fondos.

El inconveniente fue comunicado luego de que varios beneficiarios reportaran que no se les había acreditado el pago correspondiente al miércoles 9 de octubre. Ante la consulta de los afectados, el director de Inclusión Laboral, Daniel Spillman, indicó: “El Banco Nación nos informó que en algunas cuentas se detectaron movimientos que no coinciden con el fin para el que fueron creadas. Por este motivo, el dinero no fue acreditado”.

Beneficiarios deben consultar personalmente en el banco

Spillman aclaró que los beneficiarios cuyo dinero no fue acreditado deberán dirigirse personalmente a las sucursales del Banco Nación para revisar su situación. “El dinero para pagar los beneficios fue transferido desde el Gobierno provincial al banco; el inconveniente es una operatoria de la entidad”, explicó el funcionario, eximiendo al Gobierno provincial de responsabilidad directa en la demora de los pagos.

Aunque el banco aún no ha emitido un comunicado público al respecto, se espera que los casos que presenten este tipo de irregularidades sean tratados de manera individual para resolver la situación lo antes posible. Los beneficiarios afectados deberán presentar sus consultas personalmente en las oficinas del banco para esclarecer los motivos de la retención.