Por Alejo Pombo

El ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay (foto) advirtió que si el Gobierno decidiera abrir el cepo cambiario «sería desastroso», pero aclaró que mantenerlo «no es la solución».

«Si decidiera abrir el cepo sería desastroso, porque este Gobierno no es confiable. Pero no quiere decir que mantenerlo sea la solución, porque hemos visto los problemas para importar insumos, entre otras cosas», señaló el ex funcionario.

A su criterio, con este tipo de medidas «sabés como entrás pero no sabés como salís» y dijo: «Para salir, te tenés que asegurar que la gente no se va a ir al dólar masivamente».

«Están desesperados, por eso ponen estas restricciones y la contraparte de esto es que se les escurre la confianza, No hay credibilidad.

Lo único que saben hacer es eso, poner torniquetes, pretendiendo tapar el sol con la mano», se quejó Prat Gay, en declaraciones a un canal de noticias.

Por otra parte, pidió al ministro de Economía, Martín Guzmán, que «se fije que Cristina Kirchner nos dejó una deuda de 86 mil millones de dólares en dos años, un (acuerdo con el) FMI por año».

El economista se quejó de las «mentiras lisas y llanas» de la vicepresidenta y, además, aseguró que el Gobierno «no tiene un programa, ellos mismos lo dicen».

Asimismo, expresó que mientras el Gobierno de Alberto Fernández cuestiona al de Mauricio Macri por la política económica, «aumentaron la pobreza en tres millones de personas, la inflación está arriba del 50% y aumentaron la deuda más de 30 mil millones».

Por último, y en clave política, cuestionó a Cristina Kirchner por su exposición durante la audiencia por el Memorándum por Irán, que se concretó el viernes último.

«Las cosas que dice esta señora no son ciertas, que las diga no las hace verdad y esto debe ser parte de la discusión hacia adelante. Debemos decirnos la verdad y desterrar para siempre la mentira. Da bronca ver que alguien dos veces presidente mienta tan descaradamente», enfatizó Prat Gay.