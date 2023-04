Paro por 48 horas de los empleados del banco Supervielle

Por Gabriel Rodriguez

Afectará a las sucursales de todo el país, incluida la de la provincia. Los bancarios reclaman el pago de un bono anual, un premio a la trayectoria y la incorporación de más personal, entre otras demandas.

Los empleados del banco Supervielle irán a un paro por 48 horas, durante este jueves y viernes, para exigir el pago de un bono anual, un extra por trayectoria y por la incorporación de más personal, entre otros reclamos. La medida de fuerza incluirá a las sucursales de todo el país, incluida la de la provincia.

«A partir de este miércoles a las 16 venció la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación en coincidencia con una nueva reunión con las autoridades del banco, que una vez más se volvieron a negar al cumplimiento de todos los reclamos», afirmó Ojeda, quien indicó que el conflicto inició en noviembre y tras 12 audiencias en la cartera nacional, aún no encuentran respuestas favorables a las demandas.

Además, el titular de La Bancaria de San Luis dijo que los empleados de la entidad retomarán sus actividades laborales recién el lunes, mientras que el martes está prevista otra reunión con la patronal para continuar con las negociaciones.

«La realidad es que el banco está totalmente negado y no ha traído ningún tipo de solución para los trabajadores. No quiere pagar el bono correspondiente a este año y tampoco el premio a la trayectoria, que deberían haberlo saldado en enero», sostuvo Ojeda, quien agregó que la situación podría agravarse debido a que el Supervielle «está vulnerando derechos adquiridos hace años y que no están siendo respetados».