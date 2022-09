Por Gabriel Rodriguez

La Policía de San Luis informó que los uniformados custodiarán El Trapiche. Habrá controles de tránsito en distintos puntos de la provincia también.

El operativo policial para la Semana del Estudiante en El Trapiche contará con 450 policías, de acuerdo a lo anunciado esta mañana de jueves en conferencia de prensa por las autoridades de la Secretaría de Juventudes y de Policía de San Luis.

“Este año los festejos se extenderán en distintas localidades como La Toma, Nueva Galia, Merlo, San Francisco y San Luis capital. Habrá presencia policial y se montarán operativos en todos esos sitios a partir de hoy”, afirmó el director general de operaciones, comisario general Dionisio Funes.

En este operativo participarán todos los estamentos como Lucha contra el Narcotráfico, al Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia, y Seguridad Vial de la Policía Caminera, entre otros.

Los efectivos, en los puestos de control y regulación de tránsito, exigirán los papeles de los vehículos y del conductor, y que la cantidad de cinturones de seguridad estén acordes al número de pasajeros que viajan.

“El Estado va a controlar si hay menores en estado de ebriedad, pero debe haber un compromiso social donde los padres que mandan a sus hijos, entiendan que el Estado no es una guardería. Se van a realizar controles y no vamos a permitir que se haga cosas que no estén dentro de la ley. La fiesta debe ser vivida como una fiesta, hay que transmitir eso”, comentó el intendente de El Trapiche, Juan Manuel Rigau.