Por Gabriel Rodriguez

El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli aceptó hoy la apelación del abogado Mauricio D´Alessandro contra el rechazo al planteo de inconstitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) firmados por el presidente, Alberto Fernández, imponiendo restricciones de circulación y reunión por la pandemia.

El expediente, en el que se investigan supuestas irregularidades en las visitas durante esa etapa a la Quinta Presidencial de Olivos, fue enviado hoy a la Cámara Federal de San Martín, que será la que –en definitiva- resolverá sobre el planteo.

D´Alessandro es el defensor de una de las asistentes a la celebración del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, y en tal carácter pidió que los DNU que cercenaron el derecho a reunión sean declarados inconstitucionales.

«Visto que el recurso de apelación allí deducido contra la resolución dictada por este tribunal con fecha 2 de noviembre de 2021, donde se resolvió no hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad formulado por esa parte satisface las condiciones de admisibilidad contempladas en el ordenamiento adjetivo, concédase», resolvió el juez.

D´Alessandro sostuvo que «el dictado del DNU originario -así como las sucesivas prórrogas y/o modificaciones que se instrumentaran mediante el mismo ilegal sistema – conllevaron medidas de cuarentena, aislamiento, prohibiciones y mantenimiento de la referida infracción penal que ilegal e inconstitucionalmente persiste hasta la fecha».

«No existían razones y/o motivos de necesidad y/o urgencia por cuanto –nuevamente en contra de los ilegales, arbitrarios, contradictorios y errados considerandos– no existía al momento del dictado del DNU ningún impedimento en la formación y sanción de las leyes», apuntó el abogado.

En ese sentido, destacó que «aun cuando es cierto que no hay derechos absolutos, no lo es menos que el poder del gobierno para recortarlos de acuerdo con sus necesidades, sean o no de emergencia, es mucho menos que absoluto».

La apelación pasó a estudio de la Sala Primera de la Cámara de San Martín, integrada por los jueces Marcelo Fernández, Marcos Morán y Juan Pablo Salas.