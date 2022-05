Por Gabriel Rodriguez

El presidente del bloque de Diputados de la UCR, Mario Negri, cuestionó hoy al presidente Alberto Fernández al remarcar que «habla de regar la esperanza, pero tira el agua afuera de la maceta».

«Sin esperanza no se llega a ningún lado, pero debe estar afirmada en la democracia sobre la verdad. La sociedad no va a aguantar que le prometan cosas imposibles», indicó Negri en declaraciones al programa «Si pasa, pasa», que conduce Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia.

El diputado nacional también recordó: «El kirchnerismo nos dejó con 130 mil millones de dólares en subsidios de tarifas. Pero no eran para los pobres, sino para todos. Si no bajás la inflación, los salarios no bajan».

Con respecto a las elecciones presidenciales de 2023, Negri señaló: «Nuestro deseo es que en el 2023 haya un Presidente radical. No tengo ninguna duda de que va a ser de Juntos por el Cambio».

Al ser consultado sobre los vuelos del diputado nacional por La Libertad Avanza Javier Milei con pasajes del Congreso, sostuvo que «no hay que ocultar las cosas ni tener vergüenza, pero lo que no hay que hacer es tener exageraciones, hacer locuras ni mezclar cosas».

«Hay que apostar a la transparencia, a la información y a decir la verdad», añadió Negri.

Asimismo, cuestionó los planteos de Milei de eliminar el Estado: «Hay que definir qué Estado queremos para la Argentina. Si ahora tenemos inseguridad, imagínense sin Estado».

El diputado radical reconoció que «hay una crisis de representación, pero no solo acá sino en el mundo entero».

Por último, Negri precisó que «por primera vez, en la Argentina hay que tener un proyecto de Gobierno que supere a las personas y que dure más de un mandato».

«Necesitamos más de una década para recuperar lo que hemos perdido», concluyó.