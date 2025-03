MirthaElMito | “Ni me di cuenta”: Natalia Lobo narra su emotivo accidente en el estreno de «Mirtha, el mito»

Durante el estreno de la obra «Mirtha, el mito», dirigida por José María Muscari en homenaje a la legendaria Mirtha Legrand, la actriz Natalia Lobo sufrió un accidente inesperado en pleno escenario que interrumpió la función. En una entrevista con Pablo Montagna en Radio Rivadavia, Lobo explicó el incidente con sinceridad:

“Me desmayé y ni me di cuenta.”

Según relató, el accidente ocurrió mientras realizaba una coreografía. «Veníamos corriendo en una parte de la obra y me resbalé con el zapato. Puse la muñeca para sostenerme y me quebré», confesó. A pesar del dolor inicial, intentó continuar con la función, comparándose con Diego Maradona:

“Me di cuenta al instante que me quebré, pero pensé: ‘Si Diego jugó con el tobillo hinchado, yo voy a seguir’».

No obstante, minutos después, su cuerpo no resistió y se desmayó en pleno escenario.