Por Alejo Pombo

A doce días de su atención por una obstrucción coronaria, la animadora Mirtha Legrand continúa en el Sanatorio Mater Dei «con una evolución favorable al tratamiento» y «muy buen estado de ánimo», según se consignó en un parte médico difundido hoy.

«La señora Mirtha Legrand continúa internada en nuestro Sanatorio con una evolución favorable al tratamiento. Se encuentra de muy buen estado de ánimo, en compañía de su familia, agradeciendo todas las muestras de cariño», indicó el parte firmado por el director del centro asistencial, Roberto Dupuy De Lome.

En la nota se indicó que «de no mediar cambios», el nuevo parte médico será emitido el jueves próximo a las 11:00.

El malestar de Mirtha comenzó el miércoles 29 de septiembre a la noche y al ver que con el paso de las horas su cuadro no mejoraba, el jueves 30 por la mañana llamó a su médico para que la fuera a ver a su departamento de avenida Del Libertador.

Luego de realizarse una serie de pruebas, el profesional consideró que era necesario que la conductora se dirigiera al Mater Dei para someterla a estudios de mayor complejidad.

Así fue como fue trasladada en ambulancia, a la que se subió caminando, para ser atendida en servicio de cardiología y finalmente ese día a las 17:00 la intervinieron quirúrgicamente.

Más allá de sus dolores, la diva se mantuvo todo el tiempo con el buen ánimo y estuvo al tanto del cariño de su público.

El sábado último, su nieto y productor, Nacho Viale, había aventurado que los médicos iban a darle el alta a la «Chiqui» a comienzos de esta semana, algo que al parecer por el momento no va a concretarse.

«Mi abuela está muy bien. Si Dios quiere, lunes o martes se va a la casa», declaró Nacho Viale en el marco de las charlas del América Rockstars 2021 que se realizó en Uruguay.

«Ayer me sonó el teléfono, era desde el sanatorio y me asusté.

Y me mandaron un listado: ‘Está toda esta gente para entrar’, me dicen. Yo miro el listado, conocía a todos. ‘No, que no entre nadie, porque si no es un caos’. ‘Pero las está haciendo pasar tu abuela’, me dijeron. La llamé y le digo: ‘Abuela, escuchame…’.

‘No, yo estoy aburrida…’, me respondió. Me fijé y eran cosmetóloga, peluquera, maquilladoras», contó entre risas el productor. .