Por Gabriel Rodríguez

El diputado nacional Javier Milei lanzó un ácido comentario sobre el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a quien cuestionó por el operativo de seguridad del fin de semana alrededor de la casa de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

«¿Sabés cual es el problema de Larreta? Te lo voy a decir así: Larreta es como un fideo de baja calidad, le falta huevo. Y además, es un ser siniestro. Es tan o igual de siniestro que Cristina Kirchner», subrayó el legislador nacional.

El referente de La Libertad Avanza respaldó el accionar de la Policía de la Ciudad en las inmediaciones de la casa de la titular del Senado, en el barrio porteño de Recoleta, y resaltó que «el rol del jefe de gobierno de la Ciudad es el de hacer cumplir las normas, o sea el derecho a transitar».

«Vos tenés derecho a manifestarte, pero no podes estar colisionando con el derecho del otro. Si vos transitas, no colisionas con el derecho del que se manifiesta. Surge entonces un falso dilema y eso no puede pasar», sostuvo en declaraciones al canal TN.

En tanto, en su cuenta de la red social Twitter, criticó la denuncia hecha por la Ciudad sobre el incumplimiento de un acuerdo de paz con el kirchnerismo, que implicaba no movilizarse hacia el domicilio de Cristina Kirchner: «Ponerse en el rol de víctima y ser un relator de los hechos aun estando en el poder es la forma de hacer política de Juntos por el Kargo (sic). Más decisión y menos llanto, fideo berreta».

Y también cuestionó las peleas dentro de Juntos por el Cambio entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, al cuestionar que el jefe de Gobierno de la Ciudad quiere «monopolizar la polaridad contra el kirchnerismo, aún cuando ello tenga que ser en contra de gente de su mismo espacio».

«Esto es, la regla del equipo de fideo berreta es que si no estás con él, sos K o funcional a los K. Harry, vos no sos funcional con un país próspero», resaltó.

Milei, además, se expresó sobre la situación judicial de Cristina Kirchner y señaló: «El que robó, tiene que ir preso. Lo único que me voy a limitar a decir es que a ella no le cierra el blanco. Y a esos pesaditos que piden una definición concreta, vayan y pídansela a Larreta. Yo tengo una responsabilidad institucional. Así como está mal que el Presidente se meta con la Justicia, está mal que el Poder Legislativo entre al campo del Poder Judicial».