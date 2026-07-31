Milei presentó la reforma del Banco Central y busca blindar su autonomía

En cadena nacional, Javier Milei presentó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y anunció que enviará el proyecto al Congreso. La iniciativa busca reforzar la autonomía del organismo, prohibir el financiamiento al Estado y redefinir sus funciones.

El presidente Javier Milei presentó este jueves, en un mensaje de 14 minutos por cadena nacional, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una de las principales iniciativas económicas que el Gobierno enviará al Congreso. El proyecto propone fortalecer la independencia de la autoridad monetaria, limitar sus funciones y prohibir el financiamiento del Estado mediante emisión monetaria.

Acompañado por los integrantes de su Gabinete, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, el vicepresidente Vladimir Werning, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y otros funcionarios, Milei sostuvo que la reforma busca «poner fin a la estafa de emitir dinero para financiar a la política» y consolidar un esquema de estabilidad monetaria.

El mandatario explicó que la iniciativa se apoya en cinco ejes centrales. El primero redefine el objetivo del Banco Central, que pasará a tener como misión exclusiva preservar el valor de la moneda, dejando atrás el esquema de múltiples objetivos vigente hasta ahora.

El segundo punto prohíbe expresamente el financiamiento del sector público. De aprobarse la ley, el BCRA no podrá asistir al Tesoro nacional, a las provincias ni a los municipios, ni adquirir títulos públicos en el mercado primario. Según el Gobierno, el objetivo es impedir que la emisión monetaria vuelva a utilizarse para cubrir déficits fiscales.

La reforma también plantea modificar el régimen de designación y remoción de las autoridades del Banco Central. El presidente y los directores solo podrán ser removidos con el voto de los dos tercios de ambas cámaras del Congreso, una medida orientada a fortalecer la autonomía institucional del organismo.

Otro de los cambios previstos limita la distribución de utilidades y establece la creación de reservas técnicas para evitar que ganancias contables sean utilizadas para financiar gasto público. Además, el proyecto elimina el mecanismo de las Letras Intransferibles, instrumento mediante el cual el Tesoro obtuvo financiamiento del Banco Central durante años, e incorpora sanciones para los funcionarios que vulneren la independencia de la entidad.

Durante su discurso, Milei anticipó que la reforma será acompañada por otros proyectos legislativos. Entre ellos mencionó el denominado «Grillete Fiscal», que prevé un mecanismo automático de ajuste del gasto público si las cuentas del Estado pierden el equilibrio, además de iniciativas para reformar el mercado de capitales y profundizar la desregulación del sector asegurador.

El Presidente defendió la iniciativa con un fuerte cuestionamiento al uso histórico de la emisión monetaria. Afirmó que la inflación constituye un «impuesto inflacionario» utilizado para financiar al Estado y aseguró que la reforma busca impedir que esa práctica vuelva a repetirse. También criticó decisiones adoptadas por administraciones anteriores, entre ellas la creación del Fondo del Bicentenario en 2010, al sostener que afectó el patrimonio del Banco Central.

Si el Congreso aprueba el proyecto, la reforma representará una de las modificaciones institucionales más profundas del Banco Central desde la sanción de su Carta Orgánica vigente y se convertirá en uno de los pilares del programa económico impulsado por el Gobierno nacional.