Milei actúa rápidamente: Pide Per Saltum a la corte por fallo a favor de Chubut

Por Gabriel Rodriguez

El presidente Javier Milei tomó medidas inmediatas en respuesta al fallo que respaldó la demanda de la provincia de Chubut para recuperar 13.500 millones de pesos en concepto de coparticipación. La Secretaría Legal y Técnica recibió la orden de solicitar un per saltum para apelar directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El per saltum es una herramienta legal que permite a las partes apelar directamente a la Corte Suprema sin pasar por las instancias judiciales previas. En este caso, el Gobierno busca acelerar el proceso y evitar las demoras asociadas con las instancias inferiores.

Además de la presentación del per saltum, se explorará la posibilidad de plantear la «incompetencia plena» y recusación del juez que emitió el fallo a favor de Chubut. Estas acciones buscan cuestionar la jurisdicción y la imparcialidad del juez en cuestión.

El conflicto entre el Gobierno Nacional y la provincia de Chubut se intensifica con esta decisión, y el per saltum representa un recurso estratégico para defender los intereses de la Nación en este caso particular. El per saltum permite una respuesta inmediata y directa ante la Corte, evitando las demoras asociadas con las instancias judiciales convencionales.

El presidente Milei busca asegurar una defensa eficiente de los recursos nacionales y proteger la posición del Gobierno frente a los reclamos provinciales. La relación entre las provincias y el Gobierno nacional continúa siendo motivo de tensiones y disputas, y este nuevo capítulo promete ser uno de los más desafiantes hasta la fecha.