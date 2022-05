Por Alejo Pombo

En medio de la interna del Frente de Todos, el diputado nacional y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, cuestionó hoy al ministro de Economía, Martín Guzmán, por no involucrarse en las «disputas de poder», y pidió al Estado «intervenir» ante la suba de los precios de los alimentos.

«Me llama poderosamente la atención y lo digo con toda la buena voluntad del mundo, porque lo escucho que lo dicen en los medios ¿Cómo que nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán, dice que él hace su trabajo pero que no se involucra en las disputas de poder? ¿Y entonces qué vamos a hacer?», apuntó Kirchner al cerrar el plenario sindical del PJ Bonaerense en la ciudad de Baradero.

Las críticas del diputado nacional se produjeron luego de que Martín Guzmán afirmó este jueves en un foro económico que su «función es la gestión».

«Mi función es la gestión, no inmiscuirme en disputas de poder. Me dedico a usar cada minuto que tenemos para gestionar políticas en post de mejorar la vida de nuestra gente», indicó el ministro de Economía al cierre de la Jornada PULSO 2022 que organiza el diario Río Negro.

En ese marco, Kirchner precisó: «Había creo que era un excanciller argentino que decía que ´cuando estas cosas suceden yo no me involucro dejo que todo suceda, que en el océano nada le prohíbe al kril comerse a la ballena, pero que finalmente siempre es la ballena la que se come al kril´. Es ahí donde debe aparecer el Estado para que eso no suceda». .

Previamente, el dirigente de La Cámpora había deslizado una ironía contra el ministro de Economía, sin nombrarlo, al colocarse sus anteojos para leer un texto: «Voy a usar los lentes porque no los usé en el acuerdo con el Fondo. Por ahí si lo hubiera leído mejor…».

En otro tramo de su discurso, Máximo Kirchner afirmó que el Gobierno nacional «debe intervenir» ante el aumento de los precios, y argumentó: «Si queremos desarrollo tecnológico también hay que entender que debe existir el desarrollo humano y nuestros pibes necesitan proteínas».

«¿De qué me sirve tener desarrollo tecnológico si no tengo desarrollo humano y tengo a la mitad de mi gente mal alimentada? Cómo voy a generar talento e inteligencia en cuerpos que desde chiquitos ya se alimentaron mal. Esto es lo que hay que entender», subrayó.

Por último, consideró que «los errores políticos también afectan la sociedad», y puntualizó: «Tenemos que estar más atentos y no enojarnos cuando queremos debatir y discutir, porque eso impacta y después ralentiza aún más o directamente detiene la marcha de un gobierno que con todos sus problemas trata de avanzar en un sentido».