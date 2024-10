Martín Caparrós confiesa que tiene ELA: “Ahora es momento de contarlo”

Por Alejo Pombo

El reconocido escritor argentino Martín Caparrós ha revelado públicamente que padece de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que afecta a las neuronas motoras y que le fue diagnosticada hace dos años y medio. En una entrevista con el diario español La Vanguardia, el autor de 67 años adelantó que su próxima obra, titulada Antes que nada, explorará tanto su vida como su experiencia con la enfermedad. Este libro será publicado a finales de octubre.

Caparrós confesó que, hasta el momento, sólo su pareja actual, Marta, estaba al tanto de su diagnóstico. “No quería que mis amigos me vieran como un moribundo”, explicó el escritor, quien comenzó a notar síntomas en sus brazos recientemente. Esto lo llevó a decidir que era el momento de hacerlo público: “Ya no podría seguir diciendo que no tenía diagnóstico”.

Durante la entrevista, Caparrós describió a ELA como “una palabra engañosa”, comparando su proceso con un envejecimiento acelerado. Aunque la ciencia aún no entiende completamente cómo se desarrolla la enfermedad, señaló que la esperanza de vida para quienes la padecen es de tres a cinco años. “En algún momento tienes problemas para respirar o incluso para hablar. Y en algún momento te mueres”, reflexionó.

La Esclerosis Lateral Amiotrófica afecta las neuronas motoras responsables de transmitir las órdenes de movimiento desde el cerebro hasta los músculos, lo que provoca que los afectados pierdan gradualmente la movilidad. Actualmente, no se conocen las causas de la enfermedad, lo que la hace imposible de prevenir.