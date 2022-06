Por Gabriel Rodriguez

La diputada de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal presentó un proyecto de ley para que el salario de los diputados y senadores tenga como tope máximo el aumento previsional que se aplica a los jubilados de todo el país.

«En este momento de tanta angustia, en el que muchísimos argentinos no llegan a fin de mes, no se puede seguir sintiendo, que el que vive de la política vive mejor que ellos», dijo la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires.

En el mismo sentido, Vidal remarcó que el Congreso debe tener un tope en términos de gastos: «De la misma manera que lo hice cuando fui gobernadora, en donde ya había un tope, pero hice que ese tope fuese muchísimo más bajo, logramos que ese tope sobre el total del presupuesto provincial, fuese más bajo».

«Esta ley no busca afectar los aumentos que pudiere percibir la planta administrativa del Congreso de la Nación, sino de ponerle un tope al aumento de diputados y senadores», aclara Vidal en los fundamentos.

Y agrega: «Cabe aclarar, que lo que aquí se busca regular, de ninguna manera afecta las remuneraciones del personal del legislativo, establecido en el Estatuto y Escalafón para el personal del Congreso de la Nación, ley 24.600 ni el personal contratado bajo locaciones de servicio».

A su vez, la legisladora plantea: «Resulta de suma importancia terminar con los privilegios de la política, anclando la actualización de las remuneraciones de los legisladores nacionales, a la correspondiente a los haberes del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones».

«Es momento, que de aquí en adelante, se elimine el privilegio con el que la política se otorga a sí misma sus aumentos salariales y se termine con una legislación impuesta por un gobierno militar sin recurrir a la violación de la división de poderes», señaló Vidal.

Días atrás, propuso un proyecto de ley para eliminar los haberes jubilatorios extraordinarios vitalicios que perciben todos los jefes de estado y sus vicepresidentes.