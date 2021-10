Por Gabriel Rodriguez

La candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, aseguró hoy que la inflación «no tiene que ver con los empresarios, sino con la emisión».

De esta forma, Vidal apuntó contra la política monetaria del Gobierno sumándose al debate que preocupa a los argentinos sobre el proceso inflacionario en medio de la campaña a menos de un mes de las elecciones legislativas.

En este contexto, la candidata discrepó con el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, quien aseguró que los «formadores de precios» son los «que le meten la mano en el bolsillo a los trabajadores».

Al respecto, Vidal aseguró que «es un enfoque equivocado pensar que la suba de precios es un problema de los empresarios», como dijo Caló, y expresó: «Evidentemente este es un problema que el resto del mundo resolvió y nosotros no hemos sido capaces de hacerlo».

La ex gobernadora afirmó además: «La ausencia de la resolución del problema no tiene que ver con los empresarios, sino con la emisión. La inflación genera una oferta de pesos que luego se traslada a precios y esto lo sabe cualquier economista. Es un problema básico, fiscal y monetario, más allá de las discusiones que podamos tener con algún sector en particular».

Vidal, además consideró en declaraciones radiales que «para ponerle un freno a la inflación, hay que alcanzar un acuerdo en materia fiscal y monetaria», y advirtió: «Hasta que no lo hagamos, no tengamos un plan consistente y no podamos avanzar por un camino sostenido a lo largo del tiempo que haga que todo el que invierta le crea y sepa que las reglas no se van a modificar, probablemente seguiremos bajo este mismo problema».

La candidata aclaró que no quería dar «una discusión súper técnica» sobre la problemática inflacionaria, pero afirmó que «hay una responsabilidad por los próximos dos años del Gobierno», que está «sin plan y sin rumbo», tras afirmar que «el salario perdió 20 puntos y las jubilaciones once en los últimos dos años», tras considerar que «se debe poner sobre la mesa un plan consistente».