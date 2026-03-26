Maduro vuelve a tribunales en EE.UU.: audiencia clave tras 82 días preso

Maduro enfrenta una nueva audiencia clave tras casi tres meses preso en EE.UU. Está acusado de narcoterrorismo y busca que el caso sea desestimado. Su defensa denuncia que sanciones impiden pagar a sus abogados. El fallo del juez puede marcar el rumbo hacia un juicio histórico.

Por Alejo Pombo

Tras casi tres meses detenido, Nicolás Maduro enfrenta una audiencia clave en Nueva York

El caso que sacudió a América Latina suma un nuevo capítulo. Este jueves, el expresidente venezolano Nicolás Maduro volverá a presentarse ante la Justicia de Nueva York, en una audiencia que podría marcar el rumbo de uno de los procesos judiciales más sensibles de los últimos años.

Maduro, de 63 años, permanece detenido desde su captura en Caracas el pasado 3 de enero, en una operación militar estadounidense que generó fuerte impacto internacional. Desde entonces, está recluido junto a su esposa, Cilia Flores, en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn.

En su primera comparecencia, el exmandatario se declaró “no culpable” y se definió como “prisionero de guerra”. Ahora, su estrategia apunta a algo más ambicioso: intentar que el caso sea desestimado.

Cargos graves y una defensa condicionada

La causa en su contra incluye acusaciones de conspiración por narcoterrorismo, tráfico de cocaína y delitos vinculados al uso de armas. Según la fiscalía estadounidense, Maduro habría liderado una estructura criminal vinculada al envío de droga hacia Estados Unidos.

Pero el foco de esta audiencia no estará solo en los cargos, sino en un conflicto clave: el financiamiento de su defensa.

Su abogado, Barry Pollack, sostiene que las sanciones impuestas por Estados Unidos impiden que el gobierno venezolano pague los honorarios legales, lo que —según argumenta— viola el derecho constitucional del acusado a elegir su defensa.

El planteo abre un frente delicado: si el tribunal no acepta ese argumento, Maduro podría verse obligado a recurrir a defensores públicos, lo que debilitaría su estrategia judicial.

Un caso con impacto global

El expediente está en manos del juez Alvin Hellerstein, una figura clave del sistema judicial norteamericano, que deberá decidir si el proceso avanza o si hace lugar a los planteos de la defensa.

Mientras tanto, el caso ya trasciende lo judicial. En Venezuela, el escenario político cambió tras su caída: la actual conducción avanzó en reformas y en la recomposición de relaciones con Washington, en un giro geopolítico significativo.

En paralelo, el proceso genera expectativa en tribunales y gobiernos de toda la región. No solo por la figura de Maduro, sino por el precedente que podría sentar: un ex jefe de Estado latinoamericano juzgado en EE.UU. por delitos de crimen organizado.

Lo que está en juego

La audiencia de este jueves no definirá el caso, pero sí puede marcar su rumbo. Si el juez rechaza los planteos de la defensa, el proceso avanzará hacia un juicio que podría derivar en una condena a cadena perpetua.

Después de 82 días preso, Maduro enfrenta algo más que una instancia judicial: enfrenta el momento en que su destino empieza a definirse.