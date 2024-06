Lula exige disculpas a Milei y pide que no intente «gobernar el mundo»

Por Alejo Pombo

Las tensiones entre los líderes de Argentina y Brasil se intensificaron este miércoles cuando el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva declaró que su homólogo argentino, Javier Milei, debe disculparse antes de que pueda haber un diálogo entre ambos.

En una entrevista con el sitio web UOL, Lula afirmó que Milei, quien mantiene una buena relación con el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, ha hecho numerosas declaraciones ofensivas hacia él y Brasil durante su campaña presidencial. Milei había calificado a Lula de comunista, ladrón y corrupto.

En la reciente cumbre del G-7 en Italia, aunque ambos líderes estuvieron presentes, no hubo ningún encuentro ni foto conjunta. Lula advirtió a Milei: «Que no intente gobernar el mundo».

Pedido de Extradición y Diálogo Político

Lula también abordó la solicitud de extradición de brasileños implicados en el asalto a los tres poderes en Brasilia, indicando que la falta de diálogo político se debe a que Milei aún no ha pedido disculpas. «No conversé con el presidente de Argentina porque creo que tiene que pedir disculpas a Brasil y a mí. Él dijo muchas bobadas. Solo quiero que pida disculpas», enfatizó Lula.

Importancia de la Relación Bilateral

El presidente brasileño subrayó la importancia de la relación entre ambos países, indicando que Argentina y Brasil son más importantes que sus respectivos presidentes. «La Argentina es un país muy importante para Brasil, y Brasil es muy importante para Argentina. No es un presidente de la República el que va a crear una ruptura entre Brasil y Argentina. El pueblo argentino y el pueblo brasileño son más grandes que los presidentes», comentó.

Extradición de Bolsonaristas Prófugos

Sobre los cerca de 60 seguidores de Bolsonaro que se encuentran prófugos en Argentina, Lula dijo que el asunto se está manejando a nivel diplomático. Aunque no quiere presionar a Milei sobre este tema, defiende el pedido de extradición de los implicados en el intento de invasión del Planalto en enero del año pasado. “De los que están allá [en Argentina], esas 65 personas, hay una parte ya condenada”, indicó Lula. “Si los muchachos no quieren venir, se quedarán atrapados allí, quedarán atrapados en Argentina. De lo contrario, vengan aquí”, agregó.

A principios de junio, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, declaró que no tenían información sobre la entrada de estos seguidores de Bolsonaro al país. «Nosotros todavía no tenemos ninguna información de ese tipo, no tenemos alertas rojas sobre esas personas», sostuvo la funcionaria.

Relación Conflictiva

Durante la campaña electoral, Milei criticó duramente a Lula, quien apoyó la campaña de Sergio Massa y mantiene una buena relación con el kirchnerismo. Tras la victoria de Milei, la canciller Diana Mondino intentó suavizar las tensiones, viajando a Brasilia antes de que el libertario asumiera el cargo.

La Casa Rosada, a través del vocero presidencial Manuel Adorni, respondió a las declaraciones de Lula diciendo: “Lo que Lula pretenda, está dentro de sus deseos, lo respetamos, pero el Presidente no ha cometido nada de lo que tenga que arrepentirse”.