Por Alejo Pombo

El ex ministro de Economía de Cambiemos Hernán Lacunza minimizó hoy el cambio de cartera que se dispuso para la Secretaría de Comercio interior tras remarcar que «no va a resolver la inflación» que ese organismo «cambie de Ministerio».

«Que una Secretaría pase a depender de un Ministerio a otro no va a resolver la inflación. No importan los nombres, importan los sistemas», precisó Lacunza.

El ex titular del Palacio de Hacienda en la última etapa del gobierno de Mauricio Macri, se refirió así a la disposición de la gestión actual de pasar la Secretaría de Comercio Interior de la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo al de Economía.

Al respecto, Lacunza resaltó que «no está claro que el ministro de Economía, Martín Guzmán, sea el que conduce» esa cuestión, debido a las contradicciones del Gobierno.

En el contexto de la áspera interna que sostiene el kirchnerismo contra Alberto Fernández, El secretario de Comercio Interior, Robert Feletti, cuestionó a Guzmán al señalar que si subía la inflación «no podía hacer milagros», al tiempo que reclamó con insistencia la suba de retenciones.

Antes del anuncio del cambio de cartera, Guzmán y Feletti se reunieron, por lo que se estima que limaron asperezas.

Lacunza advirtió en declaraciones radiales que «la inflación de los últimos tres meses fue en promedio del 6 por ciento mensual y eso es una inflación anual de 100 por ciento».

Al respecto, responsabilizó al gobierno por considerar que genera «incertidumbre política» y añadió: «Al mediodía se anuncia que se suben las retenciones y a la tarde se desmiente. Eso ayuda poco».

El economista del PRO apuntó que no tener esas contradicciones «va a servir para alinear políticas».

«Es un problema menos, pero no el principal que es que tenemos un agujero fiscal financiado con emisión que es la causa de la inflación», explicó.

Y completó: «A la mañana suben las retenciones y al mediodía no. No sé quién conduce y eso es parte del problema. Cuando escucho decir que el problema es el desequilibrio macroeconómica me entusiasma porque eso es un acierto. Ahora, cuando escucho a funcionarios decir que el problema son los monopolios o la falta de competencia me desanimo porque no es ese el problema».

Además explicó: «Me desanima también escuchar a los funcionarios decir que es por la guerra. El desajuste fiscal puede ser 0,2 por ciento del producto, porque lo que se paga por subsidios de tarifas de gas y luz, gas sobre todo por la guerra, es más caro que lo se recauda por retenciones a raíz del aumento del precio de los granos».

Asimismo, reveló que desde hace un año está «trabajando con un equipo nutrido y experto en la función pública en una visión y en propuestas para fines de 2023, siempre dependiendo de las condiciones iniciales».

«No es lo mismo, por ejemplo, heredar una inercia inflacionaria del 28 por ciento como fue en 2015 que una del 80 por ciento como está ahora. No es lo misma la dosis para uno u otro escenario. No sabemos cuáles son las condiciones iniciales», advirtió.

«A priori, diría que hay muchas cosas que van a ser igual que en 2015, como las reservas, cepo, atraso cambiario, tarifas, brecha, y otras que van a ser algo peores», alertó Lacunza.