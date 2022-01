Por Alejo Pombo

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, anunció que en el territorio provincial a partir hoy solo se hisopará a personas con síntomas de coronavirus si son mayores de 60 años, tienen una enfermedad de riesgo o están embarazadas.

Kreplak anunció que desde ahora las personas que no cumplan esos requisitos y que tengan síntomas o sean contactos estrechos convivientes serán considerados como un «caso confirmado por criterio clínico epidemiológico».

El funcionario bonaerense señaló que «los cuadros (clínicos) son en su mayoría leves» y que el criterio epidemiológico «es más certero y confiable que los testeos, que suelen dar falsos negativo».

Kreplak sostuvo que los testeos masivos tenían sentido cuando se registraba «una correlación mucho más predecible entre la cantidad de casos y la cantidad de internados».

«Eso nos llevó en la segunda ola a cerrar la nocturnidad y hacer un cierre de nueve días que nos permitió frenar los casos y que no colapse el sistema», señaló.

Y agregó: «Tenemos 140 y 158 casos fallecidos en las dos primeras semanas de enero contra 1.900 que tuvimos en el peor momento. Entonces lo que se ha decidido es ir avanzando hacia los criterios clínicos, que tienen un nivel de especificidad y sensibilidad que superan, en muchos casos, la sensibilidad que puede tener un test de antígenos».

Según señaló, «con la población vacunada la enfermedad es leve, más corta en el tiempo y, por lo tanto, la correlación entre casos e internaciones se pierde».

Los nuevos criterios epidemiológicos fueron establecidos durante una reunión virtual con los secretarios de Salud de los distritos bonaerenses.

De acuerdo con lo dispuesto, en la provincia de Buenos Aires ahora solo deben testearse aquellas personas que tengan síntomas y sean mayores de 60 años, tengan alguna enfermedad de riesgo o estén cursando un embarazo.

En cambio, ya no tienen que testearse:

-Quiénes sean menores de 60 años y/o no tengan enfermedades de riesgo y tengan síntomas.

-Si son contacto estrecho y tienen síntomas.

-Si no tienen síntomas y son contactos estrechos.

-Si ya son casos confirmados.

-Si tienen que viajar.

-Si tienen que volver a trabajar y cumplieron los días indicados de aislamiento, según protocolo.

En todos estos casos, las personas serán confirmados por criterio clínico epidemiológico y tienen que dar aviso al 148.