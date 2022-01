Por Alejo Pombo

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak solicitó los correos electrónicos y agendas de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y algunos de sus ministros durante 2017, en el marco de la investigación sobre el presunto armado de causas judiciales contra el ex líder de la UOCRA platense Juan Pablo «Pata» Medina.

El magistrado pidió a la Gobernación y a los ministros de Trabajo y de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires los correos electrónicos y agendas de 2017 pertenecientes a la ex gobernadora y a los ex ministros Marcelo Villegas y Roberto Gigante, así como las correspondientes al ex subsecretario de Justicia provincial Adrián Grassi.

Villegas, Gigante y Grassi aparecen junto al intendente de La Plata, Julio Garro, el senador provincial Juan Pablo Allan y tres funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el video que puso en marcha la investigación que lleva adelante Kreplak.

En las imágenes, difundidas por la interventora de la AFI y autora de la denuncia, Cristina Caamaño, se ve a los entonces funcionarios con empresarios de la construcción a los que les piden evidencias para avanzar judicialmente contra Medina y se escucha a Villegas afirmar que quisiera tener una «Gestapo» contra los sindicalistas.

Para el kirchnerismo el video demuestra que durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri y de Vidal existió una «mesa judicial» integrada por funcionarios, jueces y efectivos de inteligencia para espiar y perseguir a opositores políticos.

Como parte de la causa, el juez Kreplak ya allanó la sede porteña del Banco Provincia -donde se realizó aquella reunión que fue grabada-, la municipalidad de La Plata y las casas y oficinas de los ex funcionarios que aparecieron en las imágenes.