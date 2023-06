La interna del PRO dividida por Schiaretti

Por Ale Pombo

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich volvió hoy a Córdoba para acompañar al candidato a gobernador Luis Juez, acompañada por la postulante santafesina Carolina Losada.

«Córdoba y Santa Fe tienen que cambiar. Por eso queremos que Luis juez sea el gobernador de Córdoba sin ningún tipo negociación rara, no queremos negocios raros un día antes de la votación, no queremos dormir con el enemigo en Córdoba el 24 y el 25 votamos.

Queremos ser claros, queremos votar a los principios y valores que representa Juntos por el Cambio», resaltó Bullrich.

En la localidad de San Francisco, la postulante presidencial participó junto a Juez y Losada de un acto en la plaza Sarmiento con vecinos y luego se trasladaron hacia el monolito que une las provincias de Córdoba y Santa Fe.

«El voto de los cordobeses y santafecinos es indispensable para ganar porque son votos de valores que viene con la cultura del trabajo. Son provincias que tienen cadenas de valor importantes, producción, industria, campo. Queremos que no se confunda el voto del cambio con la continuidad», aseguró Bullrich.

Según destacó, «el voto con valores es el voto que va a cambiar, porque no se cambia administrando el poder de cualquier manera, no se cambia aliándose a un poder corrupto».

La ex ministra de Seguridad se mostro junto a Juez en Córdoba en momentos en que su contrincante interno Horacio Rodríguez Larreta insiste con ampliar la coalición y quiere sumar al gobernador de esa provincia, Juan Schiaretti.

Más temprano y la ciudad de Rosario, la exministra de Seguridad habló de su plan contra los narcos: «Los rosarinos tienen miedo, el narco controla los barrios, las mafias cortan rutas, no pueden producir, no los dejan estudiar. No los dejan ser la ciudad que pueden ser. Vamos a ir a fondo contra los narcos. Esto va a cambiar a partir del 10 de diciembre».

«Vamos a liberar a Rosario del narcotráfico y de las bandas criminales. El problema con estas bandas es que se adueñan y generan una ley paralela a la nuestra. Es fundamental una estrategia seria, consistente, como la que tuvimos cuando nos tocó estar y bajamos todas las variables», indicó Bullrich.

Y completó: «Control territorial, participación de fuerzas armadas cambiando la legislación vigente. Basta de un pueblo que vive con miedo, vamos a liberar a Rosario y ya estamos trabajando en ese sentido. Tendremos cárceles de alta seguridad e incomunicación total para los líderes criminales. No van a poder seguir manejando sus bandas desde ahí. También vamos a ir a fondo por la plata de los narcos que es lo que más les duele».