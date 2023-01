La declaración de Thomsen que enfureció a Burlando: «es la peor estrategia que vi en toda mi vida»

El abogado de la familia de Báez Sosa Fernando Burlando se mostró furioso tras la sorpresiva declaración de Máximo Thomsen, uno de los principales acusados por el crimen de Villa Gesell, quien manifestó que nunca «quiso matar» y que todo fue «una pelea». «Es la peor estrategia que vi en toda mi vida. Lo que dice no condice con los videos», exclamó el letrado querellante.

Por Alejo Pombo

«Fue una audiencia interesante y reflejó la desorientación que tiene este grupo de asesinos», expresó el abogado que representa a Graciela y Silvino, papás de Fernando Báez Sosa.

Como ocurrió en casi todas sus declaraciones, Burlando señaló que los rugbiers son «cobardes» y que Thomsen con su testimonio «se hundió él y hundió a los demás» pese a que no respondió preguntas acerca de terceros.

«Me ofrecí a irme si se sentía incómodo, total Améndola tenía toda la información. Evidentemente la cobardía continúa y eso no cambia en la vida. Fernando murió así», resaltó.

«Pensamos que iba a ser algo más inteligente. No coincide con las imágenes. Inventó todo, es insólito. Repito, todas las imágenes lo muestran que estaba perfecto y no alcoholizado como dijo. Hay que probar lo que decís y no pasó eso», sostuvo Burlando.

Con respecto a la salida del Tribunal de Silvino y Graciela antes de la declaración de las madres de los acusados, el abogado explicó: «Fue una jornada dura y es muy fuerte tener que tolerar todo lo que dicen. Menos mal que no lo escucharon en persona. Son verdugos porque eso es lo que hicieron con el joven».

«Las mamás de ellos tienen motivos para llorar, pero Silvino y Graciela ¿Qué motivos tienen para hacer con lo que los acusados le hicieron a su hijo? Mi sensibilidad ahí se rompe», señaló.

Por último, se le consultó si Blas Cinalli se emocionó con al declaración de su mamá, así como lo hizo Thomsen: «Por lo que pude ver sí», dijo al respecto.