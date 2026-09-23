La camiseta que Messi eligió para su último partido con Argentina: el detalle especial del nuevo diseño

Lionel Messi presentó la camiseta especial que utilizará en el que, según anunció el propio capitán, será su último partido con la Selección Argentina. El encuentro será el 6 de octubre ante Benín, en el estadio Monumental. “Último partido… Una camiseta para toda la vida”, escribió el futbolista al mostrar el nuevo diseño.

Lionel Messi presentó este lunes la camiseta que utilizará en su despedida de la Selección Argentina, en el partido que disputará el 6 de octubre frente a Benín en el estadio Monumental. El capitán mostró el modelo a través de sus redes sociales y acompañó las imágenes con un mensaje que le puso fecha al cierre de una etapa histórica con la camiseta albiceleste.

“Último partido… Una camiseta para toda la vida”, escribió Messi en Instagram junto a un video en el que aparece con el nuevo diseño.

En las imágenes, el futbolista descuelga la camiseta que utilizó durante el Mundial 2026 y la reemplaza por el modelo especial que llevará en su despedida. El gesto funciona como una referencia directa al cierre de su ciclo con la Selección y rápidamente generó repercusión entre los hinchas argentinos.

La camiseta mantiene la tradicional combinación de celeste y blanco, aunque presenta un diseño diferente al habitual: tiene una base celeste y una única franja vertical blanca ubicada en el centro. El apellido y el número del capitán aparecen en color dorado, mientras que en la parte posterior se incorpora el Sol de Mayo.

Se trata de una edición especial pensada para el encuentro que marcará, de acuerdo con el propio anuncio de Messi, su último partido con la Selección Argentina. El modelo conserva los elementos históricos de la camiseta nacional, pero incorpora detalles exclusivos para una jornada cargada de simbolismo.

El partido ante Benín está previsto para el 6 de octubre en el Monumental y será el cierre de una serie de amistosos que la Selección disputará en el país entre septiembre y octubre.

Antes, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre, en Córdoba, y a Burkina Faso el 3 de octubre, nuevamente en el estadio Monumental.

De esta manera, Messi ya tiene preparada la camiseta que llevará en una de las jornadas más especiales de su carrera internacional. El capitán eligió despedirse con un diseño diferente y con un mensaje que resume el significado que tiene para él la camiseta argentina: “Una camiseta para toda la vida”.

La última camiseta de Leo Messi con Argentina. pic.twitter.com/3iJK3j14Aw — Gastón Edul (@gastonedul) September 21, 2026