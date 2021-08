Por Alejo Pombo

El vicepresidente del Consejo de la Magistratura, el juez Alberto Lugones, se pronunció ayer en contra de la decisión de la Corte Suprema de ordenar el regreso parcial a la actividad presencial en tribunales a partir del 1 de setiembre. «No estoy de acuerdo con la resolución de la Corte. Deberíamos esperar a las segundas dosis para volver a la presencialidad», manifestó Lugones, después de que el máximo tribunal emitiera el viernes pasado la Acordada 14/21.

En ese documento, el Tribunal dispuso el regreso a la presencialidad a partir del próximo 1 de setiembre de los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial mayores de 60 años que hayan recibido al menos una dosis de la vacuna contra el Covid- 19 y no tengan enfermedades de base.

«La función de la Corte es tan importante que debería avocarse a eso, estrictamente», reclamó Lugones. En declaraciones al programa radial Gente de Derecho, que conduce el ex presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal Jorge Rizzo, el número dos del Consejo evaluó que «mucho trabajo se puede hacer de forma telemática. La presencialidad debería de ser solo para lo necesario».

«Presencialidad en lo que sea necesario e imprescindible, ahí sí. ¿El vago que no se vacunó se queda en la casa? No me gusta esa solución», insistió.

Lugones cuestionó la transversalidad de la decisión de la Corte: «Muchos nos cuidamos y estuvimos encerrados durante meses, entonces me duele ver que de un día para el otro sea todo presencial. Presencial que sea para el que no tiene riesgo de morir».