Por Gabriel Rodriguez

El ex jefe de Inteligencia y Contrainteligencia de Venezuela Hugo «El Pollo» Carvajal aseguró ante la Justicia española que el ex presidente de ese país Hugo Chávez envío cerca de 21 millones de dólares a la Argentina para financiar la campaña electoral de Cristina Fernández de Kirchner, antes de que se descubriera la valija con dinero de Guido Antonini Wilson en 2007, según publicó un medio español.

«El Pollo» Carvajal, detenido en España, desde donde será extraditado a Estados Unidos, declaró que el gobierno venezolano realizó durante la presidencia de Chávez 20 envíos de maletas con 1 millón de dólares cada una a la Argentina antes de que estallara el escándalo del empresario Antonini Wilson, a quien se le descubrió una valija con casi US$ 800.000.

De acuerdo con el medio de prensa español OK Diario, que aseguró haber tenido acceso a información judicial «exclusiva», esos 21 millones de dólares de los que dio cuenta ante la Justicia el ex militar venezolano fueron entregados «sin problemas, ya que pagaban a funcionarios del aeropuerto argentino que los dejaban pasar sin ningún inconveniente».

Esta semana, ese mismo medio español publicó que «El Pollo» Carvajal en un escrito judicial había declarado que el gobierno venezolano, tanto con Chávez como con Nicolás Maduro ejerciendo el cargo de presidente, financia de manera ilegal a «movimientos de izquierda» en el mundo y mencionó al ex mandatario argentino Néstor Kirchner como uno de los destinatarios de esos envíos de dinero en negro.

En septiembre de 2008, el propio Antonini Wilson afirmó ante la Justicia estadounidense en Miami que el dinero sin declarar que traía a la Argentina cuando fue decomisado en el aeropuerto metropolitano Jorge Newbery el 4 de agosto de 2007 estaba destinado al financiamiento de la campaña electoral de Cristina y procedía de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, en España, «El Pollo» Carvajal recordó el incidente protagonizado por Antonini Wilson en Buenos Aires, pero además confesó, según OK Diario: «Lo que no se supo es que ése era su vuelo número 21, con 20 entregas previas de 1 millón de dólares cada una y entregadas sin problemas, ya que pagaban a funcionarios del aeropuerto argentino que los dejaban pasar sin ningún inconveniente».

En 2007, Antonini Wilson llegó a la Argentina junto Claudio Uberti, ex titular del órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), entre otros, con la valija con casi US$ 800.000 procedentes de Caracas en un avión contratado por Enarsa (Energía Argentina SA) y la ex agente aduanera María Luján Telpuk fue quien le ordenó al empresario venezolano que abriera la maleta en la que trasladaba el dinero.

En las últimas horas, la Audiencia Nacional española rechazó posponer la extradición del ex general venezolano Carvajal, reclamado por Estados Unidos por delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales y colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para introducir drogas en territorio norteamericano.

En España, el «Pollo» Carvajal también declaró que Venezuela «ha financiado ilegalmente movimientos políticos de izquierda en el mundo durante al menos 15 años» e incluyó en esa nómina a varios líderes políticos de América Latina y España.

En las elecciones presidenciales de 2007 en la Argentina, Cristina se alzó con la victoria en las urnas con poco más del 45 por ciento de los votos, por delante de Elisa «Lilita» Carrió (23%), para dar comienzo al primero de sus dos mandatos como jefa de Estado hasta diciembre de 2015.