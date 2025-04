«Jamás estuve en una red de pedofilia»: el fuerte descargo de Lizy Tagliani contra Viviana Canosa

Por María Cruz*

Lizy Tagliani rompió el silencio con un contundente descargo en su programa radial tras ser vinculada por Viviana Canosa a una presunta red de pedofilia. La humorista negó rotundamente las acusaciones y aseguró que tomará acciones para limpiar su nombre.

Este martes por la mañana, durante la apertura de su programa en Radio Pop, Tagliani utilizó los primeros minutos al aire para leer un comunicado en el que rechazó enérgicamente los señalamientos. “Jamás en mi vida toqué a un menor de edad. Nunca estuve en una red de pedofilia. No voy a parar hasta que se sepa la verdad”, expresó visiblemente afectada.

La conductora de La Peña de Morfi también criticó el momento en el que Canosa hizo públicas las acusaciones, justo en la recta final del proceso judicial por la adopción de un niño. “¿Por qué no lo dijiste antes, cuando supiste que yo quería ser madre?”, cuestionó.

En su relato, Lizy apuntó directamente a la intención detrás de las denuncias públicas: “La gente no puede levantarse y decir ‘¿a quién le arruino la vida hoy?’. Tengo un nene de cuatro años en mi casa, que fue entregado por un juez. ¿Qué clase de persona hace esto justo antes del juicio de adopción?”.

La actriz y conductora también reafirmó su inocencia y pidió respeto por el proceso que está atravesando. “Lo juro por la memoria de mi mamá. No tengo nada que ver con esto. No hay pruebas porque no hay hechos. Lo que se dice es una barbaridad”, sentenció.

Hasta el momento, Viviana Canosa no se pronunció públicamente sobre la respuesta de Lizy Tagliani ni sobre los dichos que generaron la controversia. La situación genera repercusiones tanto en el ámbito judicial como en el mediático.