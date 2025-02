Independiente | Socios se movilizan contra la violencia: “A las mujeres no se las toca”

Los socios de Independiente de Avellaneda se reunieron frente a la sede del club en Avenida Mitre 470 para protestar enérgicamente contra el reciente acto de violencia perpetrado por la barra brava. La manifestación surgió a raíz de un episodio en el playón, donde un integrante de la barra, identificado como “Juani”, propinó una patada a una mujer, enviándola al suelo, en un acto que conmocionó a la comunidad del club.

Durante la marcha, los afectados y simpatizantes portaron banderas con mensajes contundentes, como:

“A las mujeres no se las toca, no se les roba… no se les pega… no se las mata.”

Otra pancarta recalcó:

“Nos tocan a uno. Nos tocan a todos.”