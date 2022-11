Ginés González reveló que Alberto Fernández «no sabia» del homenaje y dijo que su salida del gobierno fue «precipitada»

Ginés González García, aseguró que no se cruzó con Alberto Fernández porque «el Presidente no sabía del homenaje», tras reaparecer públicamente al ser reconocido en la Casa Rosada por sus «20 años de políticas públicas sanitarias».

Por Ale Pombo

Además, agregó: «Ayer me mandó un mensaje diciéndome ´¿Cómo que te viniste a la Rosada y no me viste? Tenemos que juntarnos y almorzar´. El Presidente me dijo que no sabía».

El ex funcionario volvió a la Casa Rosada a casi dos años del pedido de renuncia que le hizo el propio Alberto Fernández en febrero de 2021 por el escándalo conocido como «Vacunatorio VIP», tras la filtración de una lista de políticos, familiares y amigos del poder que accedieron a la dosis fuera de turno.

«No hubo ningún vacunado que no fuera correctamente vacunado.

Lo que pasó tuvo más consecuencias por lo mediático que por otra cosa», expresó.

Sobre el homenaje, González García afirmó estar «muy emocionado por lo que pasó» y aseguró que «no es común que todos los ministros hagan un homenaje, el aplauso fue larguísimo».

Al hablar acerca de quién fue la persona que lo invitó, dijo: «Creo que el homenaje fue organizado por Carla Vizzotti». A su vez, según él, la actual titular de la cartera sanitaria y quien fuera su viceministra durante su etapa al frente de Salud, «hizo bien en seguir» tras su salida.

En cuanto al manejo del Gobierno frente a lo del «Vacunatorio VIP», González García dijo que «las cosas que no le gustan a uno tienen que ponerlas lo más rápido en el olvido» y destacó su gestión durante la pandemia.

«En otras áreas como Economía, Agricultura y Seguridad siempre hay mucha confrontación. En Salud, en un momento crítico y terrible para el mundo, siempre trabajamos mancomunadamente y con políticas de consenso», remarcó.

«No logro entender por qué dijo que lo vacunaron por ser amigo mío»..

En declaraciones radiales, el ex ministro de Salud también fue consultado por los casos del periodista Horacio Verbitsky o de la familia Duhalde, quienes figuraron en «la lista de vacunados VIP».

«Se beneficiaron porque estaban en condiciones, todos estaban en condiciones de ser vacunados. Lo dice la Justicia caso por caso. Verbitsky tenía 79 años y nosotros ya habíamos empezado con los mayores de 60 años», apuntó González García.

En febrero del 2021, cuando las dosis contra el COVID escaseaban, Verbitsky reveló en su programa de radio que había obtenido la primera dosis de la vacuna Sputnik V en la propia sede de la cartera sanitaria tras haber hablado directamente con González García, al que definió como «viejo amigo».

El hecho derivó en una crisis dentro del Frente de Todos (FdT) tras la publicación de más «casos VIP» y, finalmente, en la salida del médico del Gobierno.

«Primero, Verbitsky amigo mío no es. Después, no logro entender por qué dijo que lo vacunaron por ser amigo mío», expresó González García. En paralelo, respecto a otros casos que causaron polémica, opinó: «Tanto (Felipe) Solá, por ser Canciller, era personal estratégico, así como también el Presidente de las comisiones de Salud de Diputados y del Senado».

Su salida del Gobierno y los escraches.

Consultado por qué Alberto Fernández decidió su dimisión si el proceso de vacunación fue el correcto, según sus declaraciones, González García respondió: «No es una pregunta que me tenga que hacer a mí. Yo tengo militancia desde joven y respeto las decisiones, aunque no las comparto. No quise hacer ningún escándalo ni nada». Y completó: «Hace pocos días habló con mucho afecto en Tecnópolis, creo que fue precipitado».

Sobre los escraches que vivió en lugares públicos, como en un restaurante en Puerto Madero, lo atribuyó a «un grupito de gente» y a que «hoy la Argentina está muy confrontada».

«Fui víctima de eso, pero nunca dejé de salir a la calle», añadió. Y concluyó: «Nadie puede negar que la pandemia fue una tragedia en Argentina y en el mundo, pero nadie dice lo que evitamos o que se logró un menor impacto».