Por Alejo Pombo

Primero respondió Dalma a las palabras del profesional. Y ahora la que atendió a uno de los siete imputados en la muerte del Diez fue su hermana. Le dijo que miente y que le faltó «lealtad» a su título.

Gianinna estalló contra el psicólogo, quien rompió el silencio los últimos días.

Gianinna Maradona respondió con furia al psicólogo de Diego Carlos Díaz. Ya había respondido Dalma y ahora llegó la furia de la otra hija de Claudia Villafañe. Además de insultarlo y de decirle que miente, comentó que el último grupo que estuvo cerca del crack sabía disimular la falta de amor hacia él, pero no hacia ella y su heramana.

El psicólogo que atendió a Diego Maradona, Carlos Díaz, es uno de los siete imputados en la causa que investiga la muerte del Diez. Después de meses de silencio decidió romper con eso y el viernes estuvo en Intrusos y ayer habló con Carlos Monti en Radio 10. «Trato de ser compasivo con los familiares de los adictos, porque entiendo que muchas veces se encuentran muy dañados por la enfermedad de los pacientes

que suele ser el emergente sintomático de un sistema disfuncional, de una familia que no funciona.

Muchos familiares de adictos también desarrollan problemáticas severas producto del consumo.

Es una enfermedad compleja que no solo daña al adicto», dijo el profesional. Por otro lado remarcó que es injusta su imputación y dijo: «La verdad es que nuestro trabajo fue muy bueno y sé que de no haber sido Diego Maradona el paciente que falleció yo no estaría imputado. A mí me contrataron para que diego deje el consumo de alcohol y él murió limpio. Falleció por un tema clínico y yo soy psicólogo, por lo que de no ser Maradona el paciente, no estaría acá», reveló.

Claro que esa exposición genera que del otro lado salgan a contestar y quien lo hizo fue Dalma Maradona, el viernes, y también ahora se sumó Gianinna. «Carlos querido, deseo que tus viejos no sufran este papelón.

Con toda desesperación te recibí en mi casa, me tragué tus mentiras, tu falta de verdad, de lealtad a tu título.

Hijo de puta. No me voy a ir sin que vos pagues por cada uno de tus audios, por lo que hiciste, por tu complicidad», fue el primero de los mensajes. «Hoy soy muy consciente que está tan atento a todo y todos que desde el cielo ubica boludos.

Perdón pa, no saben lo que dicen, toda la vida vivieron de vos. Perdónalas» (sic), señaló la mamá de Benjamín Agüero en la red social. «Toda la vida fueron así, pero con vos sabían caretear la falta de amor. Nunca nos quisieron lamentablemente. Fuimos siempre las hijas de Claudia, no supieron separar que también éramos hijas tuyas», finalizó. La bronca y el enojo sigue y la Justicia aún no definió cuando elevará la causa para un juicio oral en el que sin dudas volverán todos estos cruces y enfrentamientos.