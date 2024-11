Francos: «Sin urgencia por el presupuesto, buscamos el equilibrio fiscal»

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que no habrá sesiones extraordinarias para tratar el presupuesto 2025 y destacó la prioridad del Gobierno en mantener el equilibrio fiscal. Si bien indicó que se escucharán propuestas del Congreso, insistió en que no se harán cambios que afecten la estabilidad financiera. Francos también valoró el apoyo de Mauricio Macri a la gestión de Milei.

Por Alejo Pombo

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció que el Ejecutivo no convocará sesiones extraordinarias para tratar el presupuesto 2025, aunque aclaró que están dispuestos a escuchar propuestas del Congreso, siempre que no alteren el “equilibrio fiscal”. En declaraciones a Radio Colonia, Francos explicó que el Gobierno de Javier Milei prioriza la estabilidad financiera y que, si bien no tienen urgencia en que el presupuesto se apruebe, sería una buena señal institucional.

“Si el Congreso considera necesario hacer algún ajuste, pueden hacerlo, pero deben compensar las partidas; si aumentan una, deben reducir otra”, precisó Francos. Agregó que el Gobierno continuará operando bajo la prórroga del presupuesto actual si no se alcanza un consenso en el Congreso.

Francos destacó que el Gobierno confía en que su estrategia económica está dando resultados visibles y celebró la “satisfacción” que sienten al alcanzar sus objetivos a mediano y largo plazo. “No tenemos euforia, pero sí satisfacción porque los resultados se están cumpliendo”, afirmó.

También se refirió a los recientes elogios de Mauricio Macri hacia Milei, quien calificó las acciones del presidente como “un milagro”. Francos señaló que Macri ha sido crítico en algunos puntos, pero que su apoyo explícito es importante para consolidar la dirección del Gobierno.