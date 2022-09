Por Gabriel Rodriguez

Aunque hoy está estable, en lo que va del año los precios fueron actualizados. El azúcar se fue por las nubes.

Si bien oficialmente en San Luis la yerba no ha sufrido incrementos recientes, acumula subas de entre el 30 y el 40 por ciento en lo que va del año. Varios comerciantes aducen que la última actualización fue hace un mes, cuando trepó entre el 8 por ciento y el 10 por ciento. A este escenario, se suma el valor del azúcar, que aumentó en la última semana un 15 por ciento (para mediados de 2022 ya había subido el 20 por ciento). En resumidas cuentas, para los puntanos tomar mate es cada vez más complicado.

“La yerba no se ha visto afectada. Sí nos avisaron que podría haber un aumento importante, pero no por ahora. La que más se usa, que es la de medio kilo, se puede conseguir a partir de $230, según las marcas. Los mostradores no están actualizados. Con el azúcar pasa totalmente lo contrario, aumentó y los proveedores dicen que no hay stock. En los almacenes por el momento hay mercadería”, indicó el directivo de la Confederación General Almacenera de la República Argentina, Ángel “Cacho” Soria.

Los incendios que se dieron desde febrero de este año en el norte del país y la Mesopotamia motivaron a una fluctuación de valores y a la especulación. Los medios nacionales advirtieron en su momento que el fenómeno iba a impactar en la economía y finalmente así sucedió. Por el fuego, las cosechas cayeron el 50 por ciento y para mayo, el monto de la venta mayorista trepó un 28 por ciento.

“Subió la yerba. En lo que va del año, al menos el 30 y el 40 por ciento. Incluso en algunas marcas se vio un porcentaje mayor. Con el azúcar pasa algo similar, es una locura, aumenta todas las semanas. Es mentira que sube cada mes o quincena. Yo trato de mantener precios razonables”, apuntó Rosita Reta, propietaria de una despensa de avenida Justo Daract.

Varios comerciantes coinciden en que el desorden monetario impactó en las ventas. Los clientes consumen menos, buscan precios y reducen las cantidades: si antes compraban 1 kilo, ahora llevan la mitad.

Además, fue unánime una referencia desalentadora. Aseguran que cada incremento queda en desfasaje frente a las fluctuaciones reales. Sucede que si tuvieran que aumentar los montos genuinos, las ventas se verían aún más afectadas; comercializan bajo ganancias mínimas.

“Si antes marcábamos el 30 por ciento, ahora lo hacemos en un 15 por ciento, cada vez menos. Si esto sigue así de acá a fin de año, vaya a saber cómo quedaremos. Hoy nuestro trabajo no vale nada, estamos 15 o 18 horas en el mostrador y cada vez estamos peor”, lamentó Reta.

Carlos Torranzo trabaja en un kiosco del microcentro. Si bien en su caso la yerba no es un producto clave, mantiene un stock mínimo que saca de apuro a más de un cliente que busca evitar las largas filas en los supermercados. “En mi caso siempre me hacen un descuento del 10% y gracias a eso puedo mantener el valor. Pero con el azúcar no sucede lo mismo. Incursioné en este artículo a modo de prueba piloto. La vendía en $180 y se fue a $200”, aseguró.

Los precios varían según los comercios, pero en promedio el kilo de yerba Taragüí está cercano a los mil pesos, los 500 gramos de Chamigo se encuentran en un estimado de $350, Rosamonte de medio kilo se ubica en $429 y la misma cantidad de CBSÉ, $499.

El kilo de azúcar Arcor se puede conseguir en $239; el mismo precio mantiene la marca Marolio. Las primeras marcas rondan los $300.

Valor para la zafra

Nación fijará el valor de la yerba mate para la zafra de verano. Los industriales plantearon un monto de $55,35 por kilo de hoja verde, mientras que los productores pidieron $84,96. Para los cooperativistas y secaderos debería rondar los $70.

En este contexto, los directores del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) no se pusieron de acuerdo y así, el precio final se establecerá a instancias de la Secretaría de Agricultura de la Nación.

Hasta el 30 de septiembre, el monto vigente es de $46,89 para el kilo de hoja y $178,18 para la canchada (estacionada).