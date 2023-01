El Presidente: «Siempre vamos en socorro de los que más necesitan»

Por Ale Pombo

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que el Gobierno tiene como «primera obligación la de tender la mano a los que están más abajo e incluirlos como parte de la sociedad», porque «siempre vamos en socorro de los que más necesitan», y llamó a «poner en valor lo que es nuestro», al inaugurar esta tarde el Parque Costero de Punta Lara, en el municipio bonaerense de Ensenada.

«Nos interesa también que los argentinos trabajen, que puedan descansar y disfrutar. Uno tiene que preocuparse por alimentar el estómago y el alma de los ciudadanos. Es tarea de quien gobierna garantizar la alegría y el disfrute de los que viven acá», dijo Fernández.

El mandatario estuvo acompañado en el estrado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y el intendente de Ensenada, Mario Secco.

Mientras que entre los asistentes estuvieron los titulares de las carteras de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; y de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti.

«Mario me contó la idea de convertir esta costanera, que además me contaba que era toda privada, yo no entendía cómo. Somos peronistas, somos gente que participa de un movimiento nacional y popular, y no cabe en nuestra cabeza que los que vivan aquí tengan que pagar para disfrutar de lo que es suyo», indicó Fernández.

En ese sentido, el jefe de Estado destacó la importancia de «poner en valor eso que es nuestro».

«Uno ve lo maravilloso del Río de la Plata, que es el único rio del mundo que no tiene horizonte, no encuentra la otra orilla y el cielo se junta con el agua», señaló Fernández.

Y amplió: «Es un río que muestra lo que es Argentina. Veo la cola de barcos, eso es producción. Esta es la Argentina que nosotros queremos, un país donde se invierta, se produzca, se trabaje, se disfrute».

«Uno lo que más quiere es ver progresar su tierra, verla crecer, poder encontrar cerca de su casa todo lo que necesita para estar bien, para ser feliz y que sus hijos puedan ser felices», expresó el mandatario.

Además, sostuvo que pese a que el país le tocó «vivir dos años muy difíciles», con la pandemia de coronavirus, la guerra en Ucrania y lo «heredado» del Gobierno de Mauricio Macri, la administración a su cargo «siguió avanzando» y «terminando rutas, mejorando las calles y creando lugares para el esparcimiento ciudadano».

Y puntualizó que «esto es posible hacerlo cuando pensamos un país para ustedes, y cuando los que gobernamos tenemos la misma vocación: un futuro más igualitario».

«Cuando tenemos la misma vocación todos tiramos para el mismo lado, para el futuro de la Argentina, más igualitaria, más equilibrada socialmente, con más trabajo, con alegría de la gente, que se acerquen al estudio, que todos tengan salud», manifestó Fernández.

Y completó: «No somos más que gente que está para servirle, para darle una vida mejor, para hacer un país más justo».

Por su parte, Katopodis resaltó «la decisión del Presidente» para encarar estas obras, con un equipo de su ministerio «que trabaja todos los días para cumplir con todos estos proyectos».

«A esto venimos, para esto pedimos el voto de confianza», indicó el funcionario, y refirió que «algunos quieren volver para hacer negocios y nosotros vinimos a concretar todos los días a que nuestra gente viva mejor».

El ministro contó que «esta obra va a permitir que lo vecinos, ya no de Ensenada, en el parque costero más importante de la Argentina, lleguen cientos de miles de argentinos».

Y destacó «lo que podemos hacer todos los días para que cada uno de los argentinos puedan vivir con un poquito más de alivio y tranquilidad».

En tanto, Secco recordó que el Presidente «dio la posibilidad de terminar cientos de casas en las que hoy viven ensenadenses que necesitaban un Estado presente», y ejemplificó también la construcción de la ruta de acceso a Ensenada, «una obra importante que se inició con un subsidio de 350 millones de pesos, que cuando se terminó valía $ 800 millones y hoy vale $ 2.000 millones», además de resaltar «lo que nos ayudó el Presidente para poder terminarla».

Además, el intendente mencionó que «la autopista por Ensenada con acceso a la zona industrial seguirá con esa obra para terminarla el año que viene».

Advirtió la idea de «no pagar» por acceder al predio de Punta Lara que «sea libre público y gratuito», cuando reseñó que «esto estaba todo privatizado» y «se acabó todo ese negocio».

«Estos son 14 kilómetros para ofrecer un turismo popular, y acá Punta Lara nos llena de orgullo a los que nacimos acá», narró Secco, y aportó que «estuvo muchos años abandonado y hoy revolucionado, en donde había un pueblo que necesitaba esta respuesta».