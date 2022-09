Por Gabriel Rodriguez

El presidente felicitó al gobernador Alberto Rodríguez Saá. Anunció nuevas obras para la provincia y remarcó que las puntanas y puntanos “están en la agenda hoy y siempre”.

El presidente, Alberto Fernández, visitó San Luis por primera vez para una nueva reunión del Gabinete Federal por el proyecto Capitales Alternas junto al gobernador Alberto Rodríguez Saá, a quien le remarcó “vengo a San Luis a subirme a tu barco, a hacerlo mejor, a acompañarte”, luego del anuncio de numerosas obras que potenciarán el desarrollo provincial.

“Argentina no actúa como país federal, tiene una enorme concentración de poder en el gobierno y en el puerto de Buenos Aires”, indicó el presidente y remarcó: “Cada provincia tiene una capital alterna de la Nación, hoy la nación está en esta capital”.

“El esfuerzo del Estado nacional está en desarrollar el interior de la patria, que tiene muchísimo para darnos”, remarcó el mandatario.

Asimismo, el presidente reflexionó: “Sé que Alberto y yo estamos en el mismo barco, queremos el mismo país, diseñar políticas del futuro y dejar de lado disputas falaces que nos enfrentan”.

Y se dirigió al gobernador: “Es una gran felicidad estar en tu tierra. Vengo a San Luis para subirme a tu barco y hacer mejor San Luis, a acompañarte Alberto, a eso vengo”.

En tanto, remarcó su deseo de llevar al gobierno al interior del país para “construir juntos”.

El presidente también enfatizó sobre su admiración por Alberto, por su sensibilidad y su tarea como mandatario. “Es un gran gobernador, acabo de confirmar que lo es por el hospital que acabo de visitar”.

Sobre su visita al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” Fernández expresó: “Lo que acabo de ver no lo vi nunca en mi vida, la verdad es que también quiero decirlo, no fue el esfuerzo del estado nacional, ustedes lo hicieron con un gobernador que entendió que ustedes merecían eso”.

Luego de su recorrido por el Hospital, el presidente pudo apreciar diversas obras que están en desarrollo. “Me hace muy feliz ver una escuela que se construye, un jardín de infantes, como avanza una avenida de circunvalación, eso hace al desarrollo porque los que producen encuentran en esas autovías la posibilidad de transportar sus productos”, agregó.

“Como hacemos cada vez que generamos estas reuniones, ponemos todo el esfuerzo nacional en el lugar donde vamos, por eso hoy traemos obras viales, obras hídricas, servicios como las netbooks y para seguir construyendo colegios y escuelas de educación técnica”, enumeró.

“Yo necesito que cada argentino se sienta integrante de un país que tiene posibilidades maravillosas de crecer y desarrollarse”, agregó.

Luego, el mandatario contó acerca de la última visita que realizó el gobernador para proponer que la cinemateca nacional esté en San Luis. “Lo llamé a Tristán Bauer que está en deuda con San Luis y me dijo que sería magnífico, hagámoslo”, recordó Fernández.

“Sé que quien me lo estaba pidiendo es alguien que es sensible con el arte, no estaba haciendo solo un cálculo económico, es alguien que valora el arte, alguien que dice ´quiero ser el que cuida y administra la historia del cine argentino con todos sus logros´”, reflexionó.

“Hay muchas razones para traer la Cinemateca Nacional a San Luis, y una es distribuir la cultura que es nuestra más allá de la General Paz, traerla a un lugar maravilloso”.

En tanto, expresó que hace muchos años que San Luis apuesta al cine impulsando producciones privadas para que salgan a la luz, y destacó: “Si hay un lugar en esta bendita tierra argentina donde merece estar la Cinemateca Nacional, es en San Luis, sin dudas”.

Finalmente, Fernández recordó una visita anterior a la casa del gobernador en la que compartieron música y anécdotas. “Para mí es una enorme alegría estar acá, volver es un halago, una gran satisfacción, es también una alegría poder visitarlo a Alberto en su tierra”, expresó.

“Estoy cumpliendo con mi deber de presidente, venir a hablarle a una parte importante del pueblo argentino, sepan puntanos y puntanas que ustedes están en la agenda del presidente hoy y siempre”, concluyó.