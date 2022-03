Por Alejo Pombo

El presidente Alberto Fernández apuntó hoy contra los dirigentes de Juntos por el Cambio, quienes, dijo, «se ofenden y se rasgan las vestiduras cuando uno les dice lo que hicieron» y manifiestan que «no son culpables de nada», en relación al endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que contrajo el gobierno de Mauricio Macri.

Fernández recordó que el expresidente Mauricio Macri «endeudó al país como nunca antes», pero confió en que pese a ello los argentinos «seremos capaces de levantarnos», al encabezar esta tarde un acto por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras en el partido bonaerense de José C. Paz.

«Con Néstor Kirchner trabajamos incansablemente para poner de pie a la Argentina, esa recuperación siguió con Cristina (Fernández), pero en 2015 llegó Mauricio Macri y todo volvió atrás. Endeudaron al país como nunca antes nadie lo endeudó», remarcó el Presidente.

Posteriormente, el mandatario consideró un «acto de responsabilidad institucional aprobar» el acuerdo con el FMI.

«Ninguno de nosotros hubiera querido tener este pasivo con el FMI, no fuimos nosotros los que tomamos esta deuda y no somos nosotros los que estamos proponiendo tomar un centavo de deuda más», añadió en declaraciones al Canal 26.

Al respecto, el Presidente planteó que su administración está «refinanciando la deuda que heredó», por lo que apela a la «responsabilidad de todos», tanto a los que «gobernaron y tomaron esta deuda» como a los «compañeros propios».

«Esperemos que todos nos acompañen y empezar a resolver un problema que va a llevar mucho tiempo resolverlo», dijo, al apuntar que el «nivel de deuda» tomado por la administración de Macri en 2018 es «único en la historia».

«Jamás el FMI le prestó a un país 45 mil millones de dólares», reiteró.

Durante el acto, Fernández destacó además una carta que le envió hoy su par de México, Andrés Manuel López Obrador, en la que, según contó, le pidió: «Tené confianza vos, vas a ganar», en alusión al acuerdo que el Gobierno busca cerrar con el FMI.

En alusión a los dirigentes de JxC, Fernández criticó a los que «se ofenden y se rasgan las vestiduras cuando uno les dice lo que hicieron» y además sostienen que «no son culpables de nada».

«Con ustedes vamos a poner a la Argentina una vez más», les dijo el mandatario a las mujeres presentes en el acto realizado al aire libre, y subrayó que «no es con los especuladores, con los que se llevaron la plata, es con los que trabajan, que todos los días se esfuerzan, para estirar el presupuesto familiar y darle tranquilidad» a su entorno.

«Esa deuda que hay que negociar no la contraje yo sino el gobierno que me precedió, y hoy está discutiendo si acepta o no el acuerdo que estoy proponiendo», completó.