Por Gabriel Rodriguez

Sin Sergio Massa al mando, pero con su figura detrás del proyecto, el oficialismo se prepara para encarar el principal y primer gran desafío de la gestión Cecilia Moreau como presidenta de la Cámara de Diputados: el Presupuesto 2023.

El camino será difícil, pero si la gestión de Massa en el Palacio de Hacienda pretende ser exitosa no puede repetirse el antecedente del Presupuesto 2022, que no pasó de Diputados. Dos años seguidos sin cálculo de ingresos y gastos complicaría las previsiones macroeconómicas, además de los acuerdos internacionales y con las provincias. En ese contexto, el fracaso no es un opción para Massa ni para el presidente Alberto Fernández.

Para atravesar este debate, la titular de la Cámara baja deberá sacar a relucir su capacidad de negociadora y hacedora de consensos.

La idea de Cecilia Moreau, según pudo saber NA, es apostar a un esquema de tratamiento acordado entre todas las fuerzas políticas que integran el cuerpo, para decidir entre todos cómo se llevarán a cabo las reuniones de comisiones y quiénes serán los invitados.

Tras el ingreso del proyecto de Presupuesto 2023 el pasado jueves a última hora, cumpliendo con lo que establece la ley, el texto ya está listo para comenzar a ser discutido.

¿Cómo será ese debate? La respuesta todavía está en desarrollo, pero comenzará a contestarse el próximo martes, cuando se produzca una reunión clave en la Cámara baja.

Moreau convocó para el martes a las 16 a una reunión de trabajo entre todos los jefes de bloques y las autoridades de la comisión de Presupuesto y Hacienda.

La idea es establecer de manera conjunta la forma en que se desarrollará el debate en las próximas semanas. El objetivo de definirlo entre todos es tender puentes con las bancadas de la oposición y generar un clima de consenso que luego facilite las cosas a la hora de la discusión final en el recinto.

Por el momento, no hay fechas determinadas, más allá de la reunión del martes a la que ya invitó Moreau a los titulares de todos los bloques.

Sergio Massa se presentará en la Cámara de Diputados para defender y explicar las previsiones que establece el Presupuesto 2023. No lo hará solo, ya que estará acompañado por su equipo más cercano. También estarán presentes los secretarios de Desarrollo Productivo, Ignacio De Mendiguren; Energía, Flavia Royón; y Finanzas, Eduardo Setti.

La exposición del ministro de Economía tampoco tiene fecha, pero se estima que tendría lugar durante los primeros días de octubre próximo.

Entre las posibilidades del debate también aparecen las presentaciones de otros ministros ante los diputados.

El martes será el punto de partida de una discusión que se anticipa ardua e intensa, en la que la oposición ahora tendrá la posibilidad de proponer mecanismos de debate e invitados.

Ese clima de intentar un consenso inicial no garantiza luego los votos a favor, que el Frente de Todos tendrá que salir a buscar entre aliados, no aliados, extremos y gobernadores, que podrían ser clave a la hora de inclinar la balanza.

«Los vamos a convocar al diálogo y a establecer entre todos un debate».