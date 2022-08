Por Gabriel Rodríguez

El objetivo es que los trabajadores conozcan las actividades, talleres y cursos que pueden realizar en esa etapa. Es un proyecto del Concejo Deliberante para los empleados municipales.

El concejal del Frente Unidad Justicialista, Marcelo Periale, presentó un proyecto de ordenanza pensado para los empleados municipales que estén prontos a retirarse de las actividades laborales. El edil propuso crear un programa que los asesore sobre las actividades culturales y recreativas que pueden desarrollar los jubilados.

«Estamos en una sociedad en la que la mayoría de las personas desarrollan su jornada de trabajo durante décadas, con períodos anuales significativamente cortos de vacaciones», manifestó el autor de la propuesta.

La jubilación, señaló, resulta un cambio tan profundo que requiere tiempo, aprendizaje y acompañamiento para transitarla adecuadamente. «Y también para disfrutar el merecido descanso laboral. Conozco casos de gente que se ha deprimido por esto, es una rutina totalmente diferente y consideramos que tenemos que estar presentes para acompañarlos en ese proceso previo. Imagino que lo sienten como un cierre de etapa que cambia la vida. Algo similar sucede cuando somos adolescentes que estamos por finalizar la secundaria y tenemos sensaciones encontradas, no queremos ir más a la escuela, pero sabemos que dejamos de ver a los amigos, esto es parecido”, expresó.

La propuesta consiste en crear un ente que dependa de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad que brinde todo el asesoramiento necesario. Las charlas comenzarían a dictarse dieciocho meses antes de que llegue el retiro y sería una hora mensual. «Pero cuando falten doce meses duplicaríamos el tiempo», agregó.

La presentación ya tomó estado legislativo y está siendo tratada en dos comisiones: la de Interpretación y Asuntos Legales y la de Agenda y Presupuesto. «En poco tiempo pediré el tratamiento porque considero que es muy interesante y que a este sector etario que está atravesando por toda una transición le será muy útil. Pero quiero destacar que será opcional para ellos. El que considere que no lo necesita y no quiera realizarlo no tendrá inconvenientes», sostuvo.

En el escrito que presentó en el Concejo Deliberante detalla que el proyecto prevé que los trabajadores que transitan por la etapa previa al beneficio puedan aprender, en su tiempo libre, de una manera constructiva, realizando talleres multidisciplinarios, conferencias, asesoramiento psicológico, legal, económico-financiero y talleres recreativos, como pintura, teatro, danzas, actividades físicas, entre otras.

«Entre los objetivos detallé: aportar información y herramientas que permitan afrontar el proceso de acogimiento jubilatorio; concebir la nueva etapa como el momento de nuevos desafíos y el desarrollo de proyectos para el crecimiento personal; fomentar acciones que promuevan el desarrollo cognitivo; incentivar el disfrute de la convivencia familiar y promover el cuidado de la salud física, entre otros», aseguró el integrante del bloque Frente Unidad Justicialista.

Además contó que antes de plasmar en el papel la propuesta y presentarla en el recinto, pudo dialogar con trabajadores que le dieron el visto bueno. «Les gustaría que la idea se lleve adelante», aseguró.