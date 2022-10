Por Gabriel Rodriguez

El Ministerio de Salud de San Luis concluyó este viernes en el Parque de las Naciones, y con diversas actividades, el Mes Rosa. La directora del Centro Oncológico Integral, Romina Brombin, dijo que este es un período en el que se intensifican las campañas de concientización y acciones específicas para “desmitificar nociones sobre el cáncer de mama y mejorar su prevención, detección y tratamiento”.

Personal del Centro Oncológico y del Programa Control de Cáncer de Mama de San Luis se apostó en cuatro gazebos ubicados en el centro del parque, en donde desarrollaron diversas actividades junto a mujeres que se fueron acercando durante toda la jornada.

“Realizamos juegos, charlas y resolvimos consultas de algunas mujeres en los stands. Trabajamos durante todo el año con el objetivo de alentar a las mujeres de más de 40 años a que se realicen una mamografía”, dijo Brombin.

Una de las actividades que desarrollaron se trataba de un juego para erradicar conceptos equivocados en torno al cáncer de mama. “Hay mitos que dicen que comer pechuga de pollo, o usar corpiños con arcos, o incluso usar desodorantes en aerosol, pueden causar cáncer de mama. Todo eso es falso, pero tiene mucha difusión. Por eso decidimos realizar esta actividad para erradicar esas creencias de una forma lúdica”, explicó la directora del Centro Oncológico Integral.

Además en el tráiler sanitario, coordinado por el equipo del Programa de Prevención del Cáncer Cérvico Uterino y el Programa de Control Cáncer de Mama, hicieron alrededor de 50 testeos gratuitos de VPH y VIH. “También se realizaron consejerías sobre hábitos saludables”, dijo Brombin.

Roberto Dufour, titular del Programa Control de Cáncer de Mama de San Luis, aseguró que fueron programados 90 turnos para tomografías. Nora Peralta, una de las mujeres que durante el mediodía esperaban para solicitar su turno, manifestó: “Es importante este tipo de campañas. A veces una no sabe dónde ir o cómo hacer para realizar los controles a tiempo. Aquí me explicaron todo y me dieron turno para el mamógrafo del Hospital”.

Por último, profesores de educación física llevaron adelante una caminata y una clase de zumba de la que participó la Ministra de Salud, Rosa Dávila. “La actividad física es un hábito protector, además se pueden agregar otros como hidratarse bien, consumir frutas y verduras, disminuir alimentos industrializados y aminorar el consumo de alcohol y tabaco”, detalló Brombin.