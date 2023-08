El Ministerio de Educación ofrece oportunidades educativas a trabajadores no docentes

El Ministerio de Educación de la Provincia ha presentado dos propuestas para permitir que trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL)

Por Gabriel Rodriguez

El Ministerio de Educación de la Provincia ha presentado dos propuestas para permitir que trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) completen sus estudios de nivel secundario y, posteriormente, puedan iniciar una carrera universitaria si así lo desean. La iniciativa abarca a 93 empleados de las tres sedes de la UNSL: San Luis, Villa Mercedes y Villa de Merlo.

La colaboradora del equipo del Vicerrectorado de la Universidad, Diana Caviedes Garraza, explicó que las personas que se beneficiarán de esta oportunidad se encuentran en diferentes situaciones, ya sea porque no han podido completar la educación secundaria o adeudan materias. La mayoría de ellos (alrededor de 77 personas) pertenecen a la sede de San Luis, mientras que 12 son de Villa Mercedes y el resto de Merlo.

El proceso para concretar esta iniciativa ha requerido meses de trabajo y coordinación entre la Universidad y el Ministerio de Educación de San Luis. La actividad se llevó a cabo en el microcine y contó con la presencia de autoridades provinciales, como el jefe del Programa Gestión Calidad Educativa, Diego Troentle, y la jefa del Subprograma Modalidad Educativa Innovadora e Inclusiva, Mónica Mazzina, entre otros.

Las propuestas educativas presentadas no serán disciplinarias, sino modulares, con el objetivo de brindar flexibilidad a los estudiantes. La primera opción es el ingreso a la modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA) en escuelas nocturnas, donde el 70% del tiempo será presencial en las aulas y el 30% restante no presencial, con trabajo fuera del establecimiento educativo. La segunda opción es la Escuela Pública Digital de Adultos de la ULP, que ofrece aulas virtuales con una combinación de presencialidad y no presencialidad.

La funcionaria universitaria, Mónica Mazzina, mencionó que la duración del programa educativo propuesto es de aproximadamente tres años, con dos años básicos y un año orientado, sumando seis módulos que los estudiantes deben aprobar. Aquellos que cuenten con un certificado analítico incompleto del ciclo básico de nivel secundario podrán empezar en segundo año y completar sus estudios en dos años.

El vicerrector de la UNSL, Héctor Flores, expresó que esta iniciativa tiene como objetivo igualar oportunidades y es una política social fundamental para la gestión universitaria. Agradeció el apoyo de la ministra María Eugenia Cantaloube y su equipo, quienes han trabajado conjuntamente para hacer realidad esta propuesta educativa.

Se espera que los interesados de la sede de San Luis puedan comenzar a cursar en el segundo cuatrimestre, mientras que las actividades de información e inscripción se extenderán a las sedes de Villa Mercedes y Merlo próximamente. La iniciativa busca brindar mayores oportunidades de educación a los trabajadores no docentes y facilitar su acceso a la educación superior en la Universidad Nacional de San Luis.