El gobierno anticipa cortes de luz en verano y trabaja en un plan de emergencia

Por Alejo

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió hoy que durante el próximo verano podrían ocurrir cortes de luz debido a la alta demanda eléctrica esperada y la falta de inversiones en infraestructura energética en años anteriores. En declaraciones a Radio Mitre, Francos confirmó que la Secretaría de Energía está elaborando un esquema para programar las interrupciones del servicio de manera anticipada.

“La falta de inversión es un problema que heredamos, y si el verano es muy caluroso, la demanda será altísima. No ha habido suficientes inversiones en los últimos tiempos, lo que afectará la capacidad de generación y se tendrán que programar algunos cortes”, señaló Francos.

El funcionario explicó que se buscarán acuerdos con sectores industriales y productivos para minimizar el impacto de los cortes en la economía. Además, responsabilizó al kirchnerismo por el retraso en las tarifas y defendió los aumentos recientes, afirmando que el ajuste de tarifas es necesario para reducir subsidios y ayudar a combatir la inflación.

Aumentos de tarifas y reducción de subsidios

Francos subrayó la importancia de “sincerar” los costos de los servicios energéticos para que el Estado no tenga que seguir financiando el sistema. “Si no aumentan las tarifas, lo tiene que pagar el Estado. La política del gobierno es terminar con los subsidios para no generar más deuda ni inflación”, expresó.

El secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, también reconoció que se avecina un verano “complicado” en términos de suministro eléctrico. A principios de septiembre, fuentes gubernamentales confirmaron que ya se está trabajando en un “plan de emergencia” para mitigar los riesgos de apagones masivos.

Escenario energético desafiante

Según un informe de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), la energía producida localmente y las importaciones desde países vecinos no serán suficientes para cubrir el pico de demanda esperado en febrero y marzo de 2025. Cammesa estimó que hay un 19% de probabilidades de sufrir cortes, principalmente en grandes centros urbanos como el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Mendoza y Córdoba.

El gobierno confía en que las medidas en curso ayudarán a minimizar el impacto en el suministro y a enfrentar un verano que podría marcar nuevos récords de consumo de electricidad.