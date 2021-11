Por Gabriel Rodriguez

La puesta en marcha de este modernísimo complejo, es el resultado del trabajo en conjunto entre el Gobierno provincial y la Universidad Nacional de San Luis. El predio cobijará al atletismo provincial con una pista sintética de 400 metros y 8 carriles, soñada por miles de deportistas. El estadio también albergará competencias de salto en largo, en alto, triple y con garrocha. A su vez, cuenta con un polideportivo cubierto de 1.200 metros cuadrados para la práctica del básquet, handball, vóley, taekwondo, judo y lucha. El rector Víctor Moriñigo encabezó el acto y el gobernador Alberto Rodríguez Saá fue invitado especialmente junto a otras autoridades provinciales. La inversión conjunta superó los $350 millones.

Un sueño cumplido bajo los pies. La alegría contagiosa que despierta ese sintético celeste tan anhelado. La ilusión de correr y correr, de ganar y romper récords. Todo ese cóctel de emociones sintieron este miércoles atletas -chicos y grandes- exatletas y entrenadores de atletismo que participaron de la inauguración del Centro de Desarrollo Deportivo ‘Pedro Presti’, el primer estadio de atletismo que tiene San Luis y que, en pocos días, abrazará a chicos argentinos y chilenos en los Juegos Binacionales de la Integración Andina que organizará la provincia.

El formidable complejo deportivo comenzó a construirse en marzo, sobre el terreno y las viejas instalaciones que tenía el predio de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). Tras un convenio con el Gobierno de San Luis, firmado por el rector Víctor Moriñigo y el gobernador Alberto Rodríguez Saá, la obra de refacción y la construcción de un polideportivo aledaño, cobró vida con su licitación, la posterior puesta en marcha de los trabajos y este miércoles fue momento de cortar las cintas.

Moriñigo encabezó el acto junto a todas las autoridades de la UNSL y tuvo a Rodríguez Saá como invitado especial. Junto a él también llegó el intendente de la ciudad capital, Sergio Tamayo, la jefa del Programa Deportes, Cintia Ramírez, y los ministros Alberto Rodríguez Saá (Obras Públicas), Luciano Anastasi (Seguridad), Andrés Dermechkoff (Educación). También los secretarios Luis ‘Piri’ Macagno (Turismo), Ayelén Mazzina (Mujer, Diversidad e Igualdad) y Miguel Berardo (Secretario General de la Gobernación).

Entre los invitados especiales estuvieron Pedro y Víctor, los dos hijos de Pedro Presti, el histórico entrenador de atletismo puntano que le dio su nombre al complejo.

Con cientos de familias fanáticas del atletismo en las tribunas del estadio, el acto se desarrolló en la propia pista sintética y arrancó con el ingreso de las banderas de ceremonia. Dos talentosos atletas abrieron la tarde: Leandro París portó la bandera Argentina y Valentina Polanco llevó la de San Luis.

Luego, Moriñigo invitó al gobernador a descubrir la placa conmemorativa de la inauguración sobre uno de los muros frente a la pista. La gente aplaudió emocionada.

Tras cantar el himno, llegó el momento de los reconocimientos y el coordinador del Departamento de Educación Física y Deportes de la UNSL, Jorge Aman, junto a Cintia Ramírez, le entregaron a los hijos de Pedro Presti sendos carnets de socios vitalicios para que ingresen cuando lo deseen a cualquier competencia que se dispute en el predio.

Más tarde, el rector hizo entrega de una plaqueta a Rodríguez Saá por la colaboración para llevar adelante el proyecto y concretar un sueño muy anhelado por generaciones de atletas de toda la provincia. En las gradas había corredores y entrenadores del interior sanluiseño que aplaudieron sin parar y se imaginaron dentro de ese flamante sintético.

De cara a los Juegos Binacionales que se vienen, Valentina Polanco y el lanzador de jabalina, Antonio Martínez, obsequiaron a Moriñigo y Rodríguez Saá, dos peluches con la mascota que tendrá la competencia internacional.

Instantes más tarde, el rector les regaló dos remeras del equipo de atletismo de la UNSL a los ministros Rodríguez Saá y Berardo, por su colaboración para que la obra se concretara.

“Durante mucho tiempo Gobierno y Universidad nos perdimos la posibilidad de hacer cosas juntos. Y me parece que en los tiempos difíciles que vivimos nos merecemos no tener ojos en la espalda y me parece que debemos mirar para adelante. Es lo que nos merecemos todos los Puntanos. Y sobre todo que los dos presupuestos públicos de mayor cantidad de dinero se pongan a trabajar para mejorar la calidad de vida de la gente”, afirmó Moriñigo al inicio de su mensaje.

“Esta buena relación con el Gobierno comenzó durante la pandemia, cuando comenzamos a trabajar juntos. Nosotros iniciamos la fabricación de alcohol en gel y desde allí llegaron los distintos convenios como el Pinta San Luis y esta obra que, con nuestro presupuesto, hubiese sido imposible concretarla con nuestros presupuestos. Por eso es el agradecimiento al Gobierno de San Luis. Está claro que podemos trabajar unidos y nadie pierde su autonomía. Nos unimos para superar problemas y progresar, que es lo que quieren los puntanos”, señaló el rector.

Rodríguez Saá: “Pedro Presti era un hombre bueno, merecía este homenaje”

Tras el mensaje del anfitrión, el gobernador Rodríguez Saá evocó la figura de Pedro Presti y valoró el trabajo mancomunado realizado con la UNSL.

“Don Pedro Presti era un hombre bueno. Un puntano, una buena persona y ver a toda su familia aquí es una gran emoción. Fue profesor de educación física en la escuela Normal ‘Juan Pascual Pringles’. Lo ubico desde los años ’50, la década del ‘60 y los ‘70 trabajando en la escuela. Nos daba clase, pero también nos cuidaba”, recordó.

“Competíamos y armábamos unas olimpíadas extraordinarias. Presti fue un hombre bueno y se merece que esta obra extraordinaria lleve su nombre. Que hayamos realizado un convenio con la Universidad Nacional de San Luis y me enorgullece. Esta unión es algo muy bueno, que empezó con el rector Félix Nieto Quintas, con quien tuvimos muchas charlas y empezamos a trabajar”, valoró el mandatario.

“Y con Moriñigo, que le ha puesto un amor enorme a este encuentro fraternal entre dos instituciones, logramos muchísimas cosas. Un agradecimiento para los dos rectores. En los momentos difíciles de la pandemia trabajamos juntos, hermanados, Provincia y Universidad, con todos los municipios, juntos, a la par del sistema de salud y la seguridad. Y ahora aportando ideas para la reconstrucción de San Luis”, subrayó Alberto.

“En ese contexto, la universidad realizará el mes de marzo un encuentro de todos los intelectuales del mundo de la psicología, de la psiquiatría, de la sociología, para que nos cuenten y nos ayuden a escribir cuáles son las reglas que tenemos que cumplir en la post pandemia. Para ayudar a nuestro pueblo, a nuestras abuelas y abuelos, a todos los que han sufrido con esta horrorosa pandemia de la cual estamos saliendo”, anunció el jefe del Estado puntano.

“Ésta es una extraordinaria obra para los Juegos Binacionales. Hoy no vamos a correr con el señor rector, no trajimos las zapatillas, pero la próxima haremos una vuelta olímpica. Estoy maravillado con este complejo. ¡Qué lindo es trabajar juntos, como nos han enseñado toda la cultura y tradiciones de San Luis y la Argentina!. ¡Juntos podemos hacer mucho más, gracias a todos!”, afirmó feliz el gobernador.

Un Centro de Desarrollo Deportivo de primer nivel

Pista sintética de atletismo de 400 metros, con 8 andariveles, y homologada de acuerdo a los requerimientos de la World Athletics (Federación Internacional de Atletismo), el máximo ente del atletismo a nivel mundial.

Es una pista de nivel 2, apta para cualquier tipo de competencias oficiales, ya sean provinciales, regionales, nacionales, sudamericanas y panamericanas.

Los equipamientos, complementos, materiales de construcción y elementos deportivos como vallas, balas, martillos, garrochas jabalinas, jaulas, cajón de saltos, entre otros, son avalados por la World Athletics.

Tiene dos correderas para salto con garrochas y salto en alto, por lo cual se pueden hacer en simultáneo competencias masculinas y femeninas.

Dos plataformas de lanzamiento de bala, martillo y disco, con sus respectivas jaulas. Es la única pista del país que tiene doble jaula.

Polideportivo de 1.200 metros cuadrados, cerrado y calefaccionado, con piso de parquet, de más de 1.200 metros cuadrados, para basquet, hándbol, vóleibol, taekwondo, judo y lucha.

Posee tableros electrónicos, jirafas, arcos, y todos los elementos necesarios para la práctica de distintos deportes.

Zona abierta con piso de hormigón para una cancha de básquetbol para la modalidad 3+3.